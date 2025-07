Przerażająca wizja jasnowidza Jackowskiego. Widzi atak w dużym polskim mieście

Krzysztof Jackowski alarmuje. Wojna na Bliskim Wschodzie i mobilizacja w Polsce?

Jackowski w swoich najnowszych przepowiedniach koncentruje się na Bliskim Wschodzie, gdzie widzi zaognienie konfliktu między Izraelem a Iranem.

− Przyszła do mnie taka myśl, takie poczucie, że zacznie się ogień na Bliskim Wschodzie, że to zawieszenie broni między Izraelem a Iranem okaże się kruche − mówi Jackowski.

Jego zdaniem, Izrael ma dokonać dwóch strategicznych ataków, a także zaatakować dwa statki, co doprowadzi do wymiany ognia. − Izrael chce dobić Iran, dobić obecnego przywódcę Iranu − alarmuje jasnowidz.

Jego niepokojące wizje dotyczą również Polski. Jackowski przewiduje, że jeszcze tego lata może dojść do działań sugerujących gotowość do wojny. − Będzie się szeregowała armia. Pod jakimś pretekstem będzie to robione. Może nie od razu będzie się mówiło Polakom, że to będzie na ewentualną wojnę szykowanie się ludzi − opisuje Jackowski.

Oficjalna narracja ma mówić o tworzeniu bloku obronnego na granicy, w skład którego wejdą Polska, Litwa, Łotwa i Finlandia.

Atak szaleńca w Gdańsku i problemy z gotówką w bankach

Oprócz wizji wojennych, Jackowski ma również niepokojące przeczucia dotyczące sytuacji w Polsce. − Gdańsk, atak szaleńca, poszkodowanych będzie od kilku do kilkunastu osób − zapowiada jasnowidz. Dodatkowo, w Niemczech, w Essen, ma dojść do wielkiej bijatyki podczas koncertu, w której wiele osób zostanie poszkodowanych.

Kolejna wizja Jackowskiego dotyczy problemów finansowych. − Raptem z dnia na dzień zaczną się problemy z gotówką, jakieś problemy z wypłacaniem pieniędzy − opisuje. Jego zdaniem, problemy z płynnością finansową mogą dotknąć nie tylko Polskę, ale również inne kraje europejskie.

Jackowski uważa, że zbliżamy się do załamania filarów finansowych związanych z Ameryką i dolarem, a być może również z euro. − Krach, jaki nastąpi, to będzie krach krajów zachodnich. Na pewno on dotknie Azję i inne kraje, ale Azja sobie szybko z tym poradzi. Ten krach dotknie kraje zachodnie i Amerykę − mówi jasnowidz.

Unia Europejska wyprze się Polski?

Jackowski już wcześniej mówił, że Polska będzie robić, co chce USA, a Trump stworzy „super NATO”. Teraz sugeruje, że nastąpi trwałe zamknięcie granic, ze strefy Schengen mogą być − jego zdaniem − wykluczone takie państwa jak Litwa i Polska. Już wcześniej słynny jasnowidz z Człuchowa zapowiadał, że Unia Europejska wyprze się Polski.

Źródło: YouTube Krzysztof Jackowski Oficjalny Kanał/ESKA

Szybkie pytania z jasnowidzem Jackowskim. Tak widzi 2025 rok: wojna, cięcie 800 plus, wybory i... Iwona Wieczorek!