Zaślepiona miłością 41-latka straciła niewyobrażalną fortunę przez amerykańskiego żołnierza

W czwartek 22 marca do komendy w Lęborku (woj. pomorskie) zgłosiła się 41-letnia kobieta, która została oszukana na 220 tysięcy złotych. Wyjaśniła, że od stycznia 2023 roku pisała przez internet z osobą, która zaprosiła ją do znajomych na portalu społecznościowym. Osoba ta podała się za amerykańskiego żołnierza.



Kobieta z województwa pomorskiego przez ponad rok prowadziła intensywne rozmowy z mężczyzną. W końcu rozwinęło się między nimi uczucie - a przynajmniej oszust pozwolił jej w to wierzyć. Obiecywał, że przyjedzie do Polski i uklęknie przed nią z pierścionkiem zaręczynowym. Gdy w końcu zdobył jej całkowite zaufanie, poprosił 41-latkę o pożyczenie mu pieniędzy na podatek za przesyłkę - obiecał, że zwróci je po przylocie do kraju. Kobieta, nie będąc w posiadaniu wymaganej sumy, zaciągnęła w bankach aż cztery różne pożyczki i wszystko przelała na konto oszusta, który w oka mgnieniu urwał z nią kontakt. W efekcie skończyła nie tylko ze złamanym sercem, ale również z wyczyszczonym kontem.

"Oszustwo „na żołnierza, lekarza, budowniczego mostów w dalekich krajach” nie jest niczym nowym. Zawierając znajomości w mediach społecznościowych, czy w innych portalach w Internecie, zachowajmy ostrożność zwłaszcza wtedy, gdy nowo poznana osoba oczekuje od nas wpłacania pieniędzy lub przekazywania innych korzyści." przestrzega Pomorska Policja, dodając, że niejednokrotnie oszuści grają na emocjach, a proces "urabiania" ofiary może trwać wieloma miesiącami.