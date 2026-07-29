Przywiązywał psa do nogi łóżka! Przedstawiciele OTOZ Animals nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-29 20:28

Szokująca interwencja w jednym z mieszkań na Pomorzu! To, co zastali policjanci i przedstawiciele OTOZ Animals, poruszyło nawet doświadczonych funkcjonariuszy. Przestraszony pies był przywiązany do nogi łóżka, pozbawiony możliwości swobodnego ruchu i skazany na życie w skrajnie zaniedbanych warunkach. Zwierzę trafiło już pod opiekę specjalistów, a jego właściciel wkrótce odpowie za swoje postępowanie przed wymiarem sprawiedliwości.

Pies był przywiązany do nogi łóżka. Nie mógł swobodnie się poruszać

Policjanci z Wejherowa wspólnie z przedstawicielami OTOZ Animals weszli do mieszkania. Jak wynikało ze zgłoszenia, w miejscu tym mogło dochodzić do znęcania się nad psem. To, co zastali na miejscu, nie pozostawiało wątpliwości. Zwierzę było przywiązane do nogi łóżka na bardzo krótkiej uwięzi i przebywało w skrajnie zaniedbanych warunkach.

Jak ustalili funkcjonariusze, pies żył w brudzie i był rażąco zaniedbany. Przez większość doby pozostawał przypięty do ramy łóżka około 1,5-metrową uwięzią. Taki sposób przetrzymywania praktycznie uniemożliwiał mu swobodne poruszanie się i normalne funkcjonowanie.

- Takie zachowanie stanowi naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt i może wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 35 ust. 1a tej ustawy. Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności – czytamy w komunikacie.

Pies trafił pod opiekę OTOZ Animals. Właściciel odpowie za swoje postępowanie

Pies został odebrany właścicielowi i trafił pod opiekę przedstawicieli OTOZ Animals, gdzie otrzyma niezbędną pomoc. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że 36-letni właściciel w najbliższym czasie usłyszy zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Za takie przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z przepisami właściciel ma obowiązek zapewnić zwierzęciu odpowiednie warunki do życia, dostęp do wody i pożywienia oraz schronienie. Prawo zabrania również trzymania psa na uwięzi dłużej niż 12 godzin na dobę, a jej minimalna długość musi wynosić 3 metry. Naruszenie tych zasad może zostać uznane za znęcanie się nad zwierzęciem i w polskim prawie jest przestępstwem.

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