Pseudokibice za kratami. Wielka akcja policji, ponad 20 osób zatrzymanych

Skoordynowana akcja CBŚP rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą pseudokibiców działającą na Pomorzu i Kujawach.

Zatrzymano 21 osób podejrzanych o handel narkotykami i inne przestępstwa, a grupa mogła wprowadzić na rynek 1,5 tony środków odurzających.

Podczas akcji zabezpieczono broń, narkotyki i niebezpieczne narzędzia; 16 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Jakie dalsze działania planują służby w tej rozwojowej sprawie?

Funkcjonariusze CBŚP, działając pod nadzorem pomorskiej prokuratury, przeprowadzili szeroko zakrojoną operację wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Śledczy ustalili, że grupa mogła działać od 2022 r., a w tym czasie wprowadzić na rynek nawet 1,5 tony różnego rodzaju środków odurzających.

Pod koniec października 2025 r. policjanci CBŚP, wspierani przez funkcjonariuszy KPP w Lęborku i Chełmnie oraz z placówki SG w Ustce Morskiego Oddziału Straży Granicznej, przeprowadzili skoordynowane działania operacyjne.

Z uwagi na brutalny charakter grupy oraz jej powiązania ze środowiskiem pseudokibiców klubów sportowych z Bydgoszczy i Lęborka, w akcję zaangażowano ponad stu policjantów i funkcjonariuszy straży granicznej, wspieranych przez kontrterrorystów.

Zatrzymano aż 21 osób w wieku od 22 do 62 lat. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania oraz lokali użytkowanych przez podejrzanych, funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. broń palną wraz z amunicją, kokainę, amfetaminę i marihuanę, a także liczne niebezpieczne narzędzia — noże, pałki, maczety i atrapy broni.

- Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Prokurator przedstawił im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym kierowania grupą, a także posiadania i wprowadzania do obrotu narkotyków, wymuszeń rozbójniczych i bezprawnego pozbawienia wolności – informuje kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy CBŚP.

Sąd, uwzględniając wnioski prokuratora, zastosował wobec 16 osób izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono również ponad 170 tysięcy złotych w gotówce. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci CBŚP i prokuratura nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Źródło: CBŚP

Sonda Czy masz zaufanie do polskiej policji? Tak Nie Trudno powiedzieć