Obywatel Danii uciekał przed policją w Gdańsku, rozpoczynając niebezpieczny pościg.

Ucieczka z nadmierną prędkością doprowadziła do dachowania radiowozu, na szczęście bez poważnych obrażeń policjantów.

Mężczyzna został zatrzymany, grozi mu do 5 lat więzienia.

Gdańsk. Pościg za obywatelem Danii. Uciekał kradzionym BMW

Do 5 lat więzienia grozi obywatelowi Danii, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Gdańsku. We wtorek, 26 sierpnia, próbowali go zatrzymać policjanci z grupy Speed, gdy zmierzyli, że 30-latek jechał z prędkością 115 km/h. Policjanci dali sygnały do zatrzymania się, ale mężczyzna ruszył do ucieczki.

- Funkcjonariusze w nieoznakowanym bmw z włączonymi sygnałami ruszyli za nim, a o podjęciu pościgu powiadomili oficera dyżurnego. Jadąc ulicami Sucharskiego i Elbląską w kierunku centrum gonili uciekający samochód, który następnie zawrócił, ponownie wjechał na ul. Sucharskiego i jechał w kierunku ul. Płażyńskiego oraz Czarny Dwór. Kierujący białym kombi cały czas jechał z nadmierną prędkością, momentami przekraczając 200 km/h i wykonując przy tym niebezpieczne manewry. O godz. 19.05 na wysokości skrzyżowania ulic Płażyńskiego i Uczniowskiej w trakcie trwającego pościgu doszło do dachowania radiowozu. W wyniku zdarzenia policjanci nie odnieśli poważnych obrażeń - poinformowała Policja Pomorska.

M.in. dzięki analizie zapisu z monitoringu udało się ustalić, gdzie ukrył się poszukiwany. W czwartek, 28 sierpnia, policjanci udali się do dzielnicy Zaspa, ale 30-latek znowu chciał uciec.

- Mężczyzna próbował odjechać z osiedlowego parkingu białym bmw touring (kombi), samochód miał zmienione tablice rejestracyjne. Na miejscu policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wykonali oględziny, policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Samochód został zabezpieczony i odholowany na policyjny parking. Dziś zostaną wykonane czynności z zatrzymanym 30-latkiem. Policjanci cały czas pracują nad tą sprawą i nie wykluczone, że zostaną zatrzymane kolejne osoby - dodają mundurowi.