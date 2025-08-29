Radiowóz dachował w czasie pościgu! 30-latek pruł ponad 200 km/h kradzionym BMW [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
2025-08-29 22:40

Policja w Gdańsku zatrzymała obywatela Danii, który poruszał się po mieście kradzionym BMW. 30-latek wpadł w ręce mundurowych w czwartek, 28 sierpnia. Dwa dni wcześniej funkcjonariusze prowadzili pościg za mężczyzną, w czasie którego dachował jeden z radiowozów - żadnemu z policjantów nic poważnego się nie stało. Po zatrzymaniu okazało się, że samo auto zostało skradzione na terenie Danii.

  • Obywatel Danii uciekał przed policją w Gdańsku, rozpoczynając niebezpieczny pościg.
  • Ucieczka z nadmierną prędkością doprowadziła do dachowania radiowozu, na szczęście bez poważnych obrażeń policjantów.
  • Mężczyzna został zatrzymany, grozi mu do 5 lat więzienia.
  • Sprawdź, jakie nowe fakty ujawniono w sprawie.

Gdańsk. Pościg za obywatelem Danii. Uciekał kradzionym BMW

Do 5 lat więzienia grozi obywatelowi Danii, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Gdańsku. We wtorek, 26 sierpnia, próbowali go zatrzymać policjanci z grupy Speed, gdy zmierzyli, że 30-latek jechał z prędkością 115 km/h. Policjanci dali sygnały do zatrzymania się, ale mężczyzna ruszył do ucieczki.

Funkcjonariusze w nieoznakowanym bmw z włączonymi sygnałami ruszyli za nim, a o podjęciu pościgu powiadomili oficera dyżurnego. Jadąc ulicami Sucharskiego i Elbląską w kierunku centrum gonili uciekający samochód, który następnie zawrócił, ponownie wjechał na ul. Sucharskiego i jechał w kierunku ul. Płażyńskiego oraz Czarny Dwór. Kierujący białym kombi cały czas jechał z nadmierną prędkością, momentami przekraczając 200 km/h i wykonując przy tym niebezpieczne manewry. O godz. 19.05 na wysokości skrzyżowania ulic Płażyńskiego i Uczniowskiej w trakcie trwającego pościgu doszło do dachowania radiowozu. W wyniku zdarzenia policjanci nie odnieśli poważnych obrażeń - poinformowała Policja Pomorska.

M.in. dzięki analizie zapisu z monitoringu udało się ustalić, gdzie ukrył się poszukiwany. W czwartek, 28 sierpnia, policjanci udali się do dzielnicy Zaspa, ale 30-latek znowu chciał uciec.

Mężczyzna próbował odjechać z osiedlowego parkingu białym bmw touring (kombi), samochód miał zmienione tablice rejestracyjne. Na miejscu policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wykonali oględziny, policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Samochód został zabezpieczony i odholowany na policyjny parking. Dziś zostaną wykonane czynności z zatrzymanym 30-latkiem. Policjanci cały czas pracują nad tą sprawą i nie wykluczone, że zostaną zatrzymane kolejne osoby - dodają mundurowi.

Nastolatek podczas pościgu rozbijał policyjne radiowozy 

Gdańsk. Obywatel Danii przekroczył 200 km/h. Został zatrzymany kilka dni po pościgu
POLICJA
GDAŃSK
POŚCIG