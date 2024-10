Radni dzielnic w Gdańsku wybrani. Frekwencja fatalna

Najwięcej głosów odnotowali kandydaci z dzielnic z dużą liczbą mieszkańców. Najlepszy wynik w całym mieście należy do kandydatki do rady dzielnicy Chełm Joanny Leszczyńskiej, która zdobyła 404 głosy. Drugi wynik należy do Tomasza Struga, wieloletniego przewodniczącego zarządu dzielnicy Oliwa. Otrzymał on 298 głosów. Trzeci jest, debiutujący w tej roli, Maciej Świderski, który kandydował w Pieckach - Migowie i otrzymał 259 głosów. Czwarte miejsce należy do Bartosza Stefańskiego z Osowej, który zdobył 258 głosów. Najlepszą piątkę zamyka Kamil Ziętara, który kandydował na Jasieniu i otrzymał 224 głosy.

Wybory do rad dzielnic w Gdańsku. Kto wygrał?

13 października, w godzinach 7.00-21.00, odbywały się w Gdańsku wybory do rad dzielnic. Oddawać można było głos na jednego kandydata/kandydatkę. Wybory odbywały się w 33 z 35 dzielnic miasta - w dwóch, na Stogach i Przymorzu Wielkim, zabrakło wystarczającej ilości kandydatów.

Wybory odbyły się w pozostałych 33 dzielnicach: Aniołki, Brętowo, Brzeźno, Chełm, Jasień, Kokoszki, Krakowiec - Górki Zachodnie, Letnica, Matarnia, Młyniska, Nowy Port), Oliwa, Olszynka, Orunia Górna - Gdańsk Południe, Orunia - św. Wojciech - Lipce, Osowa, Piecki-Migowo, Przeróbka, Przymorze Małe, Rudniki, Siedlce, Strzyża, Suchanino, Śródmieście, Ujeścisko - Łostowice, VII Dwór, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Wyspa Sobieszewska, Wzgórze Mickiewicza, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje, Żabianka - Wejhera, Jelitkowo – Tysiąclecia.

W tych dzielnicach frekwencja była najwyższa. Oni dostaną najwięcej pieniędzy

Na podstawie frekwencji głosujących w tych wyborach, a także liczby zameldowanych mieszkańców w dzielnicy, wyliczana jest co roku kwota rocznego budżetu dla danej dzielnicy. Kwota ta jest każdego roku aktualizowana - zmienia się bowiem liczba zameldowanych mieszkańców w poszczególnych częściach Gdańska.

Zgodnie z obowiązującym obecnie miejscowym prawem, jeżeli w wyborach weźmie udział mniej niż 14 proc. uprawnionych mieszkańców to Rada będzie miała do wykorzystania na rzecz dzielnicy 12 złotych na jednego mieszkańca. Jeżeli frekwencja wyniesie od 14 do 16 proc. - wówczas będzie to 15 zł. Jeżeli w wyborach w danej dzielnicy uczestniczyć będzie ponad 16 proc. mieszkańców, Rada Dzielnicy będzie miała do dyspozycji 18 zł na każdego mieszkańca.

W wyborach do rad dzielnic mieszkańcy mogli głosować jedynie w miejscu, w którym są zameldowani lub znajdują się w spisie wyborców miasta Gdańska.

Sprawdź, jaka frekwencja była w Twojej dzielnicy!

Brzeźno – 12,39 proc.

Nowy Port – 14,65 proc.

Letnica – 19,36 proc.

Przeróbka -13,97 proc.

Krakowiec-Górki Zachodnie – 19,58 proc.

Wyspa Sobieszewska - 21,60 proc.

Rudniki – 24,93 proc.

Olszynka – 16,60 proc.

Orunia – Św. Wojciech – Lipce – 6,46 proc.

Śródmieście -6,63 proc.

Ujeścisko – Łostowice – 6,89 proc.

Orunia Górna – Gdańsk Południe – 6,54 proc.

Chełm – 9,82 proc.

Jasień – 26,91 proc.

Wzgórze Mickiewicza – 26,91 proc.

Siedlce – 9,53 proc.

Suchanino – 9,11 proc.

Piecki-Migowo – 8,95 proc.

Aniołki – 12,18 proc.

Młyniska – 10,76 proc.

Brętowo – 13,25 proc.

Wrzeszcz Górny – 5,56 proc.

Wrzeszcz Dolny – 5,51 proc.

Strzyża 0 22,50 proc.

Zaspa Rozstaje – 9,17 proc.

Zaspa Młyniec – 10,74 proc.

Przymorze Małe – 11,51 proc.

Matarnia – 19,64 proc.

Kokoszki -12 proc.

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia – 7,62 proc.

Oliwa – 12,52 proc.

VII Dwór – 19,14 proc.

Osowa – 14,51 proc.

