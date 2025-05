Ranking najpotężniejszych paszportów świata 2025. Polska ponownie w czołówce

Spis treści

Czy warto posiadać paszport? Podróżnicy muszą go mieć!

Paszport to znacznie więcej niż tylko dokument tożsamości. To osobista przepustka do świata - dowód obywatelstwa, który otwiera granice, umożliwia podróżowanie, a czasem nawet ucieczkę przed zagrożeniem.

W dzisiejszym świecie, w którym mobilność stała się stylem życia, posiadanie paszportu to już często konieczność. Bez niego nie wsiądziemy bowiem do samolotu lecącego poza Unię Europejską czy nie zameldujemy się w wielu zagranicznych hotelach. Paszport otwiera - jak widać - drzwi do nowych możliwości zawodowych, osobistych, edukacyjnych oraz kulturalnych.

Co więcej, nie wszystkie paszporty dają równe szanse. Siła dokumentu, czyli liczba krajów, do których można wjechać bez wizy, staje się coraz ważniejszym wskaźnikiem globalnej swobody. Właśnie dlatego co roku eksperci publikują rankingi najpotężniejszych paszportów świata, pokazując, które narodowości mogą podróżować najłatwiej, a które muszą mierzyć się z ograniczeniami. W tym roku Polska ponownie uplasowała się wysoko, choć bez medalu, to z wynikiem, którego zazdrościć może wielu.

Pełny ranking znajdziecie poniżej.

Ranking najlepszych paszportów świata 2025

W tegorocznym zestawieniu najlepszych paszportów świata prym wiodą państwa azjatyckie. Singapur znajduje się na pierwszym miejscu z możliwością podróży bez wizy do 195 krajów świata, natomiast tuż za nim uplasowała się Japonia z opcją wyjazdu do 193 państw bez wizy. Jak kształtuje się dalsza część rankingu?

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie, zachęcamy do sprawdzenia!