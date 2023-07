Remont Dworca PKP Gdańsk Główny zakończony! Co się zmieniło?

123-letnia tradycja dworca w Gdańsku to historia wpisana w Miasto, ale i historia, którą ujrzał świat. Dworzec gdański ma dwie siostry. Jeden jest we Francji – identyczny jak dworzec w Gdańsku, został wybudowany w roku 1908 czyli 8 lat później niż dworzec gdański. Jest jeszcze drugi i na zupełnie innym kontynencie. W japońskim mieście Dimali jest kopia dworca gdańskiego, wybudowaną w 84 roku. Japoński architekt zachwycił się tą architekturą i postanowił ją przenieść do Japonii. Ten dworzec jest piękny. Został odtworzony zgodnie z pierwotnymi planami. Choć było niewiele zdjęć przed 45 roku, kiedy to dworzec został zniszczony, to myślę, ze dworzec udało się odtworzyć perfekcyjnie