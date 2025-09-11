Głośna kradzież auta rodziny Tuska rozwiązana! Policja odnalazła lexusa. Sprawca wciąż na wolności

W środę (10 września) wieczorem komisarz Karina Kamińska poinformowała PAP, że funkcjonariusze z Sopotu, odnaleźli samochód marki Lexus na jednym z parkingów w Gdańsku. Zgłoszenie o kradzieży otrzymali we wtorek (9 września) rano, około godz. 7:40.

Na miejsce skierowana została grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, ślady mogące mieć znaczenie dowodowe oraz przeprowadzili rozmowy z osobami, które mogły mieć informacje o zdarzeniu.

– relacjonowała rzeczniczka pomorskiej policji.

Kom. Kamińska dodała, że trwają czynności procesowe prowadzone przez policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gdańsku. - Równolegle funkcjonariusze koncentrują się na ustaleniu tożsamości i zatrzymaniu sprawcy tego przestępstwa – przekazała.

Kilka godzin po kradzieży auta należącego do rodziny Donalda Tuska, rzeczniczka Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak przekazała w rozmowie z PAP, że kwestie związane z bezpieczeństwem osób ochranianych, w tym zdarzenia dotyczące ich mienia, pozostają w kompetencjach Służby Ochrony Państwa.

Lexus od lat należy do najczęściej kradzionych marek w Polsce. Obok innych japońskich samochodów zajmuje wysokie miejsce w rankingach. Powodem jest niewielka liczba oznaczeń fabrycznych części. W praktyce oznacza to, że auta szybko rozbierane są na fragmenty, które następnie trafiają na rynek wtórny. Dla złodziei to bezpieczny i dochodowy proceder.

