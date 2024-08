wiadomości

Rozbudowa szkoły na gdańskim Południu na finiszu. Będzie miejsce dla 700 dzieci

AK 10:35

Do końca sierpnia zakończą się prace budowlane prowadzone w Morskiej Szkole Podstawowej przy ulicy Srebrnej. Będzie to koniec drugiego etapu budowy publicznej placówki, do której od września ubiegłego roku uczęszczali uczniowie zerówek i klas 1-3. Już za miesiąc szkoła pomieści 31 oddziałów klas 0-7, czyli łącznie ponad 700 dzieci.