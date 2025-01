Dlaczego uciekł?

Nie spowodował wypadku, ale i tak pojechał dalej! Zostawił na śmierć 25-latka [ZDJĘCIA]

Krystian K. przyznał się do nieudzielenia pomocy 25-latkowi, który zginął w wypadku w Rumi pod Wejherowem. Choć mężczyzna potrącił ofiarę, to w drodze śledztwa okazało się, że nie ponosi on winy za spowodowanie zdarzenia. Pieszy znajdował się na drodze w niedozwolonym miejscu, ale mimo to 49-latek postanowił uciec, nie zatrzymując się, by sprawdzić, co się stało i wezwać pomoc.