Gdzie można tanio kupić choinkę?

Sezon na poszukiwanie choinek świątecznych można już powoli otwierać, bowiem drzewka tego typu zaczynają pojawiać się na lokalnych targach czy w marketach. Gdzie jednak zakup choinki będzie najlepszym wyborem?

Jeśli masz możliwość, kup choinkę u lokalnego sprzedawcy lub w nadleśnictwie. To właśnie w takich miejscach drzewka są najlepszej jakości oraz zazwyczaj są o wiele tańsze niżeli te oferowane przez duże markety. Co ciekawe, co roku niektóre nadleśnictwa w Polsce organizują akcję "Choinkobranie", podczas której można samemu wybrać oraz nawet ściąć choinkę. O takim przedsięwzięciu poinformowało już m.in. Nadleśnictwo Lubichowo oraz Nadleśnictwo Opole.

Ile kosztuje choinka na święta?

Koszt zakupu choinki uzależniony będzie od danej lokalizacji. Znamy jednak ceny, które obowiązują w tym roku w pomorskim nadleśnictwie Lubichowo i prezentują się one następująco:

Świerk lub sosna do 3 metrów - 40 zł.

Świerk lub sosna powyżej 3 metrów - 160 zł.

Jodła lub Daglezja do 3 metrów - 55,01 zł.

Jodła lub Daglezja powyżej 3 metrów - 170 zł.

W Opolu natomiast ceny przedstawiają się nieco inaczej, bowiem tam za sosnę do 90 cm zapłacimy 50 zł. Jeśli drzewko będzie miało od 1 do 1,5 metra wysokości, to koszt wzrośnie do 70 zł. Najdroższą pozycję jest sosna powyżej 10 metrów i tutaj mówimy o 350 zł!

Na co zwrócić uwagę przy wyborze choinki?

Przy wyborze choinki – niezależnie, czy naturalnej, czy sztucznej – warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych rzeczy. Oto kilka z nich:

Gatunek drzewa.

Świeżość drzewa (igły powinny być zielone, elastyczne, nie łamać się w palcach).

Sprawdź, czy pień jest prosty, aby łatwo wpasować go w stojak..

Zmierz wysokość pomieszczenia i pamiętaj o miejscu na czubek i stojak.

W przypadku drzewek sztucznych, pamiętaj, że choinki ze wbudowanymi lampkami są wygodne, ale trudniejsze w naprawie, gdy coś się przepali.