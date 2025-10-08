Święta Bożego Narodzenia w górach cieszą się niesłabnącą popularnością, a Zakopane jest liderem wśród wybieranych kierunków.

Prawie wszystkie miejsca noclegowe w Zakopanem są już zarezerwowane, a ceny za czterodniowy pobyt dla dwóch osób wahają się od mniej niż 1000 zł do nawet 3000 zł.

Odkryj, dlaczego Polacy tak chętnie spędzają Boże Narodzenie pod Tatrami i jakie są inne atrakcyjne górskie miejscowości na świąteczny wyjazd.

Boże Narodzenie w górach 2025

W tym roku święta wypadają naprawdę dobrze, bowiem wolne od pracy Polacy zaczną mieć już od 24 do 28 grudnia w związku ze zmianami, o których więcej pisaliśmy m.in. tutaj: Wigilia wolna od pracy! Podjęto decyzję. Pięć dni wolnego to więc idealny czas na to, by odpocząć i być może wyjechać gdzieś w Polskę. Już dziś widać, że na podróże w góry zdecydowało się mnóstwo osób, bowiem obiektów noclegowych m.in. w Zakopanem pozostała garstka.

Góralskie święta kuszą Polaków

Jak wynika z danych portalu Nocowanie.pl, Polacy coraz częściej wybierają święta Bożego Narodzenia w górach. To właśnie tam jest największa szansa na prawdziwe, białe święta, a niepowtarzalny klimat góralskich chat i gościnność miejscowych sprawiają, że grudniowy wyjazd nabiera magicznego charakteru, które brakuje w miastach na północy czy w centrum kraju. Jednak - tak jak wspominaliśmy - miejsc noclegowych w zimowej stolicy Polski jest niestety coraz mniej.

Warto już teraz zarezerwować nocleg w popularnych miejscowościach, takich jak Zakopane czy Karpacz. W stolicy Tatr w okresie od Wigilii do 28 grudnia dostępnych jest jeszcze 13,4 proc. miejsc. Są oferty za mniej niż 1000 zł za pobyt dwóch osób na cztery noce, ale większość to wydatek rzędu nawet 3 tys. zł - mówił Karol Wiak z Nocowanie.pl portalowi turystyka.wp.pl.

Ile kosztują święta Bożego Narodzenia w górach?

Ceny pobytów w okresie świątecznym różnią się w zależności od standardu i lokalizacji. W Zakopanem można jeszcze znaleźć oferty dla dwóch osób na cztery noce za mniej niż 1000 zł, ale większość propozycji to wydatek rzędu 3-6 tys. zł dla czterech osób dorosłych.

Z danych serwisu Nocowanie.pl wynika, że najwięcej rezerwacji dotyczy pobytów w cenie od 0 do 800 zł (21,1 proc.) oraz od 801 do 1350 zł (19,2 proc.). Widać jednak rosnące zainteresowanie luksusowymi opcjami – pobyty w przedziale 2000–3400 zł wybiera już ponad 20 proc. turystów, szczególnie w topowych lokalizacjach jak Zakopane czy Wisła.

Święta w górach. Polacy zabierają całe rodziny

Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, zauważa, że w ostatnich latach coraz popularniejsze są wielopokoleniowe wyjazdy świąteczne. Okazuje się, że Polacy zabierają rodziców, dziadków, dzieci, wnuków na wyjazdy tego typu i spędzają świąteczny czas we wspólnym gronie w urokliwych okolicznościach.

Jak spędzić święta Bożego Narodzenia poza domem?

Coraz więcej Polaków decyduje się na święta inne niż te, które znamy z rodzinnego stołu. Zamiast gotowania, sprzątania i gorączkowych przygotowań – wybierają wypoczynek, podróże i wspólne przeżycia. Gdzie jednak warto pojechać? Bez wątpienia świetną lokalizacją jest wspominane powyżej Zakopane czy Karpacz, jednak to lokalizacje tłumnie oblegane. Poniżej przedstawiamy więc kilka górskich miejscowości, które świetnie nadadzą się na tegoroczną wigilię:

Szklarska Poręba

Wisła

Krynica-Zdrój

Szczyrk

Bukowina Tatrzańska.

