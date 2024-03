Brawo!

Rzucili się do płonącego mieszkania i uratowali mu życie! Marcin i Patryk to bohaterowie bez peleryn

Takie akcje zawsze spotkają się z naszym uznaniem i gromkimi brawami. Sierż. Marcin Cherek oraz st. post. Patryk Kamiński z Komisariatu Policji w Pelplinie (województwo pomorskie), we współpracy ze strażakami i medykami uratowali życie 39-latka. Funkcjonariusze udowodnili, że wstąpili do policji nie bez powodu. Bez wahania weszli do płonącego mieszkania. Szczegóły poniżej.