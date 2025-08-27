Sanepid bije na alarm we Władysławowie! Wykryto bakterie coli w wodzie

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-08-27 8:13

Alarm we Władysławowie (woj. pomorskie). Część mieszkańców miasta nie może korzystać z wody do celów spożywczych z powodu wykrycia bakterii z grupy coli w wodociągu. Decyzję wydał we wtorek (27 sierpnia) powiatowy inspektorat sanitarny w Pucku.

  • Alarm we Władysławowie: część mieszkańców ma zakaz spożywania wody z kranu z powodu wykrycia bakterii coli.
  • Sanepid w Pucku wydał decyzję we wtorek (27 sierpnia), określając konkretne ulice objęte zakazem używania wody nawet do celów gospodarczych.
  • W pozostałej części wodociągu woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu, a gmina zapewnia dostęp do wody pitnej w butelkach i cysternie.

Komunikat w sprawie wykrycia bakterii z grupy coli w wodzie pochodzącej z części wodociągu Władysławowo-Jurata w wydzielonej strefie miejscowości Władysławowo został opublikowany we wtorek (27 sierpnia) na stronie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku.

W komunikacie wskazano, że zakazem spożycia są objęte ulice: Droga Chłapowska (od nr 2 do nr 47), Krasickiego, Reymonta, Przybyszewskiego, Reja, Młyńska, Żytnia, Rzemieślnicza, Przemysłowa, Żwirowa, Żeromskiego (str. zachodnia od ul. Żwirowej do ul. Wyzwolenia), Wyzwolenia, Sucharskiego, Unruga, Krasickiego, Tuwima, Prusa, Literacka, Mickiewicza, Asnyka, Lema, Orzeszkowej, Frycza Modrzewskiego, Dąbrowskiej, Owsiana, Jęczmienna, Pszeniczna, Konopnickiej, Helska, Gdyńska, Porazińskiej, Rietza i Tuwima.

Sanepid poinformował, że woda nie nadaje się spożycia, ani do celów gospodarczych. Może być używana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów.

W pozostałej części wodociągu Władysławowo-Jurata sanepid zaleca spożywanie wody po przegotowaniu. Dotyczy to pozostałej części Władysławowa oraz Chłapowa, Chałup, Kuźnicy, Jastarni, Juraty, Łebcza, Mieroszyna, Strzelna, Czarnego Młyna, Kaczyńca, Swarzewa i Gnieżdżewa.

Gmina Władysławowo poinformowała we wtorek (27 sierpnia) w mediach społecznościowych, że trwają intensywne działania mające na celu przywrócenie pełnej jakości wody. Wodę pitną w butelkach można odebrać w wyznaczonych punktach. Ponadto całodobowo dostępna jest też cysterna zlokalizowana przy ul. Przemysłowej.

