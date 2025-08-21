44-letni opiekun wszedł do morza z 5 kolonistami (12–13 lat) mimo całkowitego zakazu kąpieli.

Grupa zaczęła tonąć ok. 100 m od brzegu, 300 m od najbliższego kąpieliska strzeżonego.

Patrol pieszy WOPR zauważył zdarzenie; wezwano wsparcie i quady ze sprzętem medycznym.

Wszyscy wyciągnięci na brzeg, przytomni; 1 osoba przewieziona do szpitala.

Zarzut dla opiekuna: narażenie podopiecznych na bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Było o włos od dramatu

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie, 18 sierpnia. Opiekun zabrał pięcioro kolonistów na niestrzeżoną plażę, gdzie obowiązywała czerwona flaga. Silne fale i prądy wsteczne sprawiły, że cała grupa zaczęła tonąć. Około 100 metrów od brzegu i 300 metrów od najbliższego strzeżonego kąpieliska tonącą szóstkę zauważył dwuosobowy patrol ratowników pieszych. Natychmiast wezwano wsparcie: na miejsce dotarły quady ze sprzętem medycznym oraz ratownicy z najbliższego stanowiska WOPR. Wszystkich wyciągnięto z wody. Udzielono pierwszej pomocy, jedna osoba trafiła do szpitala.

"O włos od wielkiego nieszczęścia"

- To cud. Czysty zbieg okoliczności, że patrol ratowników wodnych był w tym miejscu, że nie przechodził obok miejsca zdarzenia 5 minut wcześniej lub później – przyznał w rozmowie z Radiem Eska Kacper Treder, ratownik z gniewińskiego WOPR. Jego zdaniem mogło dojść do jednej z największych tragedii nad polskim morzem.

Zarzuty dla opiekuna

Jak przekazała oficer prasowa KPP w Lęborku asp. sztab. Magdalena Zielke, 44-latek odpowie za narażenie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mając ustawowy obowiązek opieki. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Kontrola kolonii: cztery nieprawidłowości

- Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące dokumentacji tego wyjazdu, niepełne karty uczestników, brak protokołów powypadkowych, brak powiadomienia odpowiedniego kuratora oświaty i brak zgłoszenia zmiany liczby uczestników wypoczynku i zmiany wychowawcy – wylicza Krystian Kłos, rzecznik wojewody pomorskiej.