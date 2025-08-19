Prąd wsteczny i czerwone flagi nie odstraszyły sześciu osób. „Cud” zapobiegł wielkiej tragedii nad Bałtykiem

Szokujące sceny w Łebie (woj. pomorskie). W poniedziałek (18 sierpnia) miała miejsca akcja ratownicza, pomocy potrzebowało 6 osób: pięcioro dzieci i opiekun kolonii. Wszyscy znaleźli się w wodzie, pomimo wysokich fal, prądu wstecznego i czerwonej flagi oznaczającej zakaz kąpieli. Ratownicy cudem nazywają fakt, że patrol pojawił się na miejscu zdarzenia akurat w tym momencie. Gdyby pomoc nie nadeszła w porę, doszłoby do ogromnej tragedii.

Dramatyczna akcja ratunkowa w Łebie

Autor: Pomorska Policja/ Materiały prasowe Ratownicy udzielili w Łebie pomocy sześciu osobom.
  • W Łebie doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy pięcioro dzieci i opiekun weszli do wzburzonego morza mimo zakazu kąpieli.
  • Ratownicy WOPR zapobiegli tragedii, pojawiając się na niestrzeżonej plaży w kluczowym momencie i wyciągając wszystkich z wody.
  • Sprawa jest badana przez policję pod kątem narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia, a kuratorium sprawdza m.in. legalność kolonii.

Zdarzenie miało miejsce przed godz. 16 na niestrzeżonej plaży w Łebie. Na kąpieliskach obowiązywał zakaz kąpieli. Mimo to, pięcioro dzieci z kolonii w wieku 11-13 lat i ich opiekun, weszli do wody. Potrzebna była pomoc. - To cud – tak podsumował zdarzenie z Łeby w rozmowie z Radiem Eska Kacper Treder, ratownik z gniewińskiego WOPR. Ratownik nie przebiera w słowach.

Czysty zbieg okoliczności, że patrol ratowników był w tym miejscu i nie przechodził tamtędy 5 minut wcześniej lub później, bo mielibyśmy do czynienia z jedną z największych tragedii nad polskim morzem.

- dodał Treder.

Na miejscu pojawiła się też policja.

Policjanci natychmiast pojechali na miejsce zgłoszenia i ustalili, że wszystkie osoby zostały wyciągnięte z morza przez ratowników WOPR i została im udzielona pierwsza pomoc. Decyzją załogi ratownictwa medycznego jedna z osób została przetransportowana do szpitala. Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia, które mogło skończyć się tragicznie.

- mówi w rozmowie z Radiem Eska asp. sztab. Magdalena Zielke z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia, które mogło skończyć się tragicznie. W sprawie prowadzone są czynności w kierunku artykułu 160 Kodeksu Karnego. Za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, gdy ciąży na osobie obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Reporterzy Radia Eska zapytali też o sprawę kuratorium. Tam o incydencie w Łebie nic nie wiedzieli i dopiero rozpoczęli procedury. W pierwszej kolejności kuratorium ma ustalić, co to za kolonia, a następnie sprawdzić, czy wszystko przebiegało zgodnie z procedurami, czy dzieci miały wystarczającą liczbę opiekunów, a ci mieli kwalifikacje.

