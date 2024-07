Sanepid podał ważny komunikat! Chodzi o wodę w Bałtyku

Jest nowy komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Sanepid ogłosił, gdzie można kąpać się w Bałtyku w województwie pomorskim

Urlop nad polskim morzem może zamienić się w istny koszmar przez zamknięte kąpieliska! Kiedy z powodu upałów zakwitają sinice, nie można pod żadnym pozorem wchodzić do wody, a to dla wielu Polaków oznacza zmarnowany urlop. Czy zakwit sinic uprzykrzy nam w najbliższym czasie życie w województwie pomorskim, w takich kurortach, jak Władysławowo, Hel czy Jastrzębia Góra? Teraz wszystko jest już jasne! Jest nowy komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jak pamiętamy, jeszcze w poniedziałek 22 lipca Sanepid przekazał, że sinice występowały na czterech kąpieliskach w Gdyni: Babich Dołach, Śródmieściu, Redłowie i Orłowie. Jak jest teraz?

We wszystkich pomorskich kąpieliskach, zarówno nad morzem, jak i nad jeziorami woda nadaje się do kąpieli

Dziś, we wtorek 23 lipca z komunikatu Głównego Inspektoratu Sanitarnego cytowanego przez Polską Agencję Prasową wynika, że we wszystkich pomorskich kąpieliskach, zarówno nad morzem, jak i nad jeziorami woda nadaje się do kąpieli. GIS nie stwierdził zakwitu sinic, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z okazji i zażywać kąpieli w Bałtyku. Ale warto śledzić dalsze komunikaty, bo jak widać, sytuacja może się zmienić nawet z dnia na dzień. Tymczasem kąpiel w wodzie z sinicami, czyli cyjanobakteriami, naraża nas na przykre dolegliwości układu pokarmowego, wysypki na skórze i zaczerwienienie spojówek.

Sprawdź nasz Serwis Kąpieliskowy 🏊 Znajdziesz tam informacje o wszystkich kąpieliskach działających w Polsce 💦🏖️ Więcej: https://t.co/3X6Vi0Ggj3 pic.twitter.com/h8IRTYmcep— Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) July 19, 2024

