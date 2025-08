Wypadek na DK 20 pod Bytowem. Sarna doprowadziła do dachowania

Sarna, która wyskoczyła znienacka na drogę krajową nr 20 pod Bytowem, doprowadziła do poważnego wypadku. Wszystko działo się w sobotę, 2 sierpnia, ok. godz. 19, w miejscowości Przęsin w gminie Miastko. Według wstępnych ustaleń policji kierujący oplem astra 43-latek, chcąc uniknąć zderzenie ze zwierzęciem, wyminął je, ale stracił panowanie nad autem i dachował w przydrożnym rowie. Razem z mężczyzną podróżowała 34-letnia kobieta i troje małych dzieci w wieku: 6 miesięcy oraz 4 i 5 lat.

Nikomu nic się nie stało, ale zespół karetki pogotowia podjął decyzję, by przetransportować niemowlę do szpitala celem upewnienia się, że nie odniosło żadnych obrażeń.

- Świadkowie zdarzenia potwierdzili w rozmowie z funkcjonariuszami wersję przedstawioną przez kierowcę, ale my będziemy jeszcze sprawdzać, czy do utraty panowania nad autem nie doszło również wskutek innych rzeczy - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" sierż. szt. Dawid Łaszcz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

