Koleją przez Polskę. Podróżowanie pociągami wraca do łask?

Wracał do domu po zmroku. Nagle zaatakowali go trzej mężczyźni! "Miał być źle zrozumiany"

Sprawa tragicznego wypadku na obwodnicy Trójmiasta (trasa S6) wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami Pomorza. To się stało w środę, 29 marca, niedługo po południu. Bus Poczty Polskiej (fiat ducato) wjechał w tył wielkiej ciężarówki. Na miejscu zginęła 29-letnia kobieta. - 28-letni kierujący ciężarówki był trzeźwy, nie odniósł obrażeń. Policjanci zabezpieczyli też fiata do dalszych badań. Obecnie śledczy dokładnie badają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - powiedział "Super Expressowi" mł. asp. Kamil Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

Czytaj więcej o sprawie: Drogowa masakra na obwodnicy. Kobieta zginęła w busie Poczty Polskiej. Wiemy, kim jest ofiara

Tragiczny wypadek na obwodnicy Trójmiasta. "Oleczko, jeszcze niedawno się widziałyśmy"

Przedstawiciele Poczty Polskiej poinformowali nas, że w busie jechała pracownica kuriera firmy zewnętrznej, świadczącej usługi na rzecz spółki. Natychmiast skontaktowano się z podwykonawcą. Nie są wykluczone kolejne kroki. Tymczasem po tragicznym wypadku na obwodnicy Trójmiasta w szoku pozostają znajomi Aleksandry. 29-letnia kobieta cieszyła się dobrą opinią.

- Oleczko kochana, jeszcze nie dawno się widziałyśmy! Pełna życia, radosna jak promyczek słońca - pisze w emocjach pani Paulina. - Jeszcze kilka dni temu gadaliśmy na rejonie, zawsze była pozytywna, uśmiechnięta - podkreśla pan Andrzej. Tego typu komentarzy jest więcej. Koleżanki, koledzy i sąsiedzi Aleksandry wciąż nie wierzą, że kobiety nie ma wśród nas.

- Wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół - przekazuje pani Agnieszka. - To była cudowna dziewczyna, na którą w domu czekał mąż, synek i rodzina - pisze pani Aleksandra i apeluje o powstrzymanie się od ocen. Wszystkie przyczyny i okoliczności tego fatalnego w skutkach zdarzenia wyjaśni śledztwo, które toczy się pod nadzorem prokuratora. Nasza redakcja dołącza się do wyrazów współczucia, kierowanych w kierunku rodziny i bliskich 29-letniej Oli. Do sprawy będziemy wracać. Pod tekstem prezentujemy galerię z miejsca zdarzenia. Materiały dzięki uprzejmości strażaków z KP PSP w Pruszczu Gdańskim.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie