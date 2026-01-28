Setki opuszczonych pałaców rodem z Disneylandu. Planem było luksusowe osiedle

Luksusowe osiedle w wakacyjnym raju

Gigantyczna inwestycja w sercu tureckiej miejscowości Mudurnu zakładała, że w pałacach wyglądających jak te z bajek Disneya zamieszkają zamożne rodziny. Niestety taki plan okazał się felerny i w budynkach nikt nigdy nie zamieszkał.

Burj Al Babas, bowiem tak nazywa się osiedle stworzone przez braci Yerdelen i Bulent Yilmaz w 2014 roku. To właśnie oni odpowiadają za wybudowanie aż 732 identycznych luksusowych domów, co kosztowało ich ok. 200 mln dolarów. Niestety w 2019 roku musieli ugłosić upadłość, a spora część pałacyków nadal pozostaje nie dokończona. Fotografie osiedla znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Co ciekawe, nieopodal Burj Al Babas nie ma ani autostrady, ani linii kolejowej czy innej infrastruktury, która mogłaby jakkolwiek przyciągnąć w ten rejon zainteresowanych kupców. Nie da się ukryć, że zakup pałacyku na ogromnym osiedlu z dala od wszystkiego, które od lat stoi opuszczone nie brzmi jak najlepszy plan.

Warto zauważyć również, że bajkowa inwestycja został przejęta kilka lat temu przez amerykańską firmę NOVA Group Holdings, która - co ciekawe - zapowiadała kontynuację projektu. Niestety póki co nie widać zmian, a pałace przyciągają do siebie jedynie ciekawskich turystów.

Bajkowe miasto luksusu, w którym nikt nie zamieszkał

Projekt Burj Al Babas zakładał budowę nie tylko pałacyków, ale również całego miasteczka. Okazuje się bowiem, że planowano w centrum stworzyć galerie handlowe, spa, tureckie łaźnie, kina i baseny termalne, wykorzystując pobliskie gorące źródła. Niestety pierwotni inwestorzy nie dotrwali do tego momentu. Czy nowa firma zajmująca się projektem dopnie swego i stworzy luksusowe osiedle rodem z bajek Walta Disneya? Na ten moment pytanie to pozostaje zagadką.