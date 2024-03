Sezon na śledzia rozpoczęty! Wędkarze przewidują dorodny sezon

Do łowienia śledzi używa się wędki spinningowej i specjalnej metody - na tzw. „choinkę”. Zestaw ma długość ok. 1,2-1,4 metra, prawo pozwala, by znajdowało się w nim pięć złotych haczyków. Na haczyki nie zakłada się żadnej przynęty, już sam błysk metalu w wodzie prowokuje śledzie do brania. Przepisy pozwalają każdemu z wędkarzy złowić 10 kg śledzi na dobę. Obowiązuje wymiar ochronny ryb, który wynosi 16 cm. W “choince” nie może być więcej, niż pięć haczyków. Nieprzestrzeganie tych parametrów jest złamaniem przepisów i podlega karze, którą nakładają kontrolerzy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

Łowiska w Gdańsku. Gdzie znajdują się te najpopularniejsze?

Jak podaje urząd miasta, w Gdańsku wędkarze mają dwa ulubione miejsca i oba co roku gromadzą najliczniej fanów śledziowania:

kaszyca na Górkach Zachodnic h - betonowa konstrukcja u ujścia Wisły Śmiałej, która ma swoich zdecydowanych zwolenników

pirsy przy kapitanacie w Nowym Porcie, które dają dodatkową atrakcję - wyjątkowo obfity połów udaje się tutaj dzięki wpływającym do portu statkom.

Najlepszą porą na połów jest ranek od samego świtu i późne popołudnie lub wieczór, aż do zachodu słońca.

