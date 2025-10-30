Silny wiatr nad Polską. IMGW ostrzega, wydano alerty. W tych regionach będzie najgorzej!

- Polska szykuje się na nadejście silnego wiatru pod koniec października, z alertami pogodowymi wydanymi dla wielu regionów.
- IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, z porywami wiatru do 90 km/h, szczególnie na północy kraju.
- Sprawdź, czy Twoje województwo znajduje się w strefie zagrożenia i jakie są prognozy pogody na najbliższe dni!
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed silnym wiatrem, który pojawi się na przeważającym obszarze kraju w czwartek (30 października) i utrzyma się nawet do piątkowego poranka (31 października). Najmocniej ma wiać na krańcach północnych Polski.
Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW (pomarańczowy alert) obowiązują w powiatach:
- koszalińskim,
- sławieńskim,
- słupskim,
- lęborskim,
- puckim,
- nowodworskim
- oraz w Gdańsku i Gdyni.
- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu – czytamy w komunikacie IMGW. Prawdopodobieństwo jest oceniane przez synoptyków na 80 proc.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW (żółty alert) obowiązują w województwach:
- pomorskim,
- zachodniopomorskim,
- kujawsko-pomorskim,
- lubuskim,
- dolnośląskim,
- opolskim,
- wielkopolskim,
- łódzkim,
- mazowieckim,
- podlaskim,
- warmińsko-mazurskim,
- małopolskim,
- podkarpackim.
- Miejscami prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu – czytamy w komunikacie IMGW. Prawdopodobieństwo oceniane jest przez synoptyków na 75 proc.
Co poza tym w pogodzie 30 października? Czwartek będzie dniem pochmurnym. Rozpogodzenie możliwe na krańcach zachodnich. W prognozach pojawia się deszcz, wieczorem w Tatrach może spaść deszcz ze śniegiem lub śnieg. Lokalnie możliwe burze. Dość ciepło jak na końcówkę października. Na południu kraju nawet 18°C, w centrum około 13-14°C. Najchłodniej w północnej Polsce, tam na termometrach od 10°C, lecz porywisty wiatr może potęgować uczucie chłodu.
Źródło: IMGW