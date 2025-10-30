Silny wiatr nad Polską. IMGW ostrzega, wydano alerty. W tych regionach będzie najgorzej!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-30 9:41

Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, który w ostatnich dniach października pojawi się nad Polską. W wielu regionach wydano alerty pierwszego stopnia, w północnej części kraju obowiązują w niektórych powiatach ostrzeżenia drugiego stopnia. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Wichura w Szczecinie

i

Autor: DOMIN/SUPER EXPRESS Wichura w Szczecinie
Super Express Google News
  • Polska szykuje się na nadejście silnego wiatru pod koniec października, z alertami pogodowymi wydanymi dla wielu regionów.
  • IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, z porywami wiatru do 90 km/h, szczególnie na północy kraju.
  • Sprawdź, czy Twoje województwo znajduje się w strefie zagrożenia i jakie są prognozy pogody na najbliższe dni!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed silnym wiatrem, który pojawi się na przeważającym obszarze kraju w czwartek (30 października) i utrzyma się nawet do piątkowego poranka (31 października). Najmocniej ma wiać na krańcach północnych Polski.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW (pomarańczowy alert) obowiązują w powiatach:

  • koszalińskim,
  • sławieńskim,
  • słupskim,
  • lęborskim,
  • puckim,
  • nowodworskim
  • oraz w Gdańsku i Gdyni.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu – czytamy w komunikacie IMGW. Prawdopodobieństwo jest oceniane przez synoptyków na 80 proc.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW (żółty alert) obowiązują w województwach:

  • pomorskim,
  • zachodniopomorskim,
  • kujawsko-pomorskim,
  • lubuskim,
  • dolnośląskim,
  • opolskim,
  • wielkopolskim,
  • łódzkim,
  • mazowieckim,
  • podlaskim,
  • warmińsko-mazurskim,
  • małopolskim,
  • podkarpackim.

- Miejscami prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu – czytamy w komunikacie IMGW. Prawdopodobieństwo oceniane jest przez synoptyków na 75 proc.

Polecany artykuł:

Pokazali nową pogodę na Wszystkich Świętych. Stroje na 1 listopada do wymiany

Co poza tym w pogodzie 30 października? Czwartek będzie dniem pochmurnym. Rozpogodzenie możliwe na krańcach zachodnich. W prognozach pojawia się deszcz, wieczorem w Tatrach może spaść deszcz ze śniegiem lub śnieg. Lokalnie możliwe burze. Dość ciepło jak na końcówkę października. Na południu kraju nawet 18°C, w centrum około 13-14°C. Najchłodniej w północnej Polsce, tam na termometrach od 10°C, lecz porywisty wiatr może potęgować uczucie chłodu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ujawnili nową prognozę na zimę 2025/26. Wiemy, kiedy odśnieżarki pójdą w ruch. Jest data ostrego ataku zimy w Polsce

Źródło: IMGW

Sonda
Czy jesteście wrażliwi na zmiany pogody?

Polecany artykuł:

Taka będzie pogoda na początku listopada. Nawet 17 stopni, ale synoptycy widzą …
Nocna Zmiana | 2025 10 29
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SILNY WIATR
WICHURY
OSTRZEŻENIA IMGW