Skandal na Pomorzu! Rabuś okradł sklep na zawrotną sumę. "To Szybki Genio"

Pomorskie. Skandal w Debrznie. Radny okradł sklep na 30 tys. złotych?

Początek sprawy sięga 2023 roku. Od jesieni z jednego ze sklepów w Debrznie w "tajemniczych okolicznościach" znikał utarg, w kwotach nie mniejszych, niż tysiąc złotych. Łącznie ktoś przywłaszczył sobie blisko 30 tys. złotych!

Sprawą zajęła się policja i na początku czerwca br. udało się przyskrzynić rabusia na gorącym uczynku. Policja podała, że to "nieuczciwy handlowiec". Czytaj dalej.

– W wyniku zaplanowanej zasadzki policjanci zatrzymali osobę podejrzaną o dokonywanie kradzieży. Sprawcą okazał się przedstawiciel handlowy, mieszkaniec powiatu chojnickiego – przekazał rzecznik policji w Człuchowie.

I byłaby to sprawa, jakich wiele, jednak ktoś rozpoznał zatrzymanego mężczyznę i w całej okolicy Debrzna wybuchł niemały skandal. Jak donosi "Fakt", mieszkańcy zaczęli szeptać, że to "Szybki Genio" - Eugeniusz W., wiceprzewodniczący Rady Powiatu Chojnickiego.

Radio Weekend podało, że za kradzieżami faktycznie miał stać Eugeniusz W., a mało tego - miał przyznać się śledczym do tego haniebnego czynu. Jednak spytany o stanowisko, radny z Pomorza wszystkiemu zaprzeczył!

– Nic nie wiem, trudno mi cokolwiek powiedzieć, ja nie mam nic do powiedzenia naprawdę – mówił dziennikarzom radia Eugeniusz W. - Doszło do pewnego nieporozumienia, które mam nadzieję w toku postępowania się wyjaśni. Jest to dla mnie niekomfortowa sytuacja i nie chcę o niej rozmawiać na forum publicznym – dodał w rozmowie z "Zawsze Pomorze".