Nastolatek pobity na oczach ludzi. Dramatyczne sceny w parku. Jest nagranie

Do dramatu doszło w piątek wieczorem. Wówczas policjanci otrzymali zgłoszenie o pobiciu, do którego miało dojść w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. - Na miejsce pojechali funkcjonariusze, którzy ustalili, że nieznani, nastoletni sprawcy mieli kopać rówieśnika, w wyniku czego został on przewieziony do szpitala w celu wykonania szczegółowych badań - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Policjanci ustalili rysopis napastników i zabezpieczyli nagranie, które zarejestrowało przebieg całego zdarzenia. Funkcjonariusze już następnego dnia wytypowali osoby mogące mieć związek z tym pobiciem. - Nastoletni sprawcy czynu karalnego w najbliższych dniach zostaną przesłuchani w obecności opiekunów, a zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy policjanci przekażą do Sądu Rodzinnego, który zdecyduje o karze dla agresywnych nastolatków - kontynuuje oficer prasowy.

Pobicie nastolatka w Słupsku. Apel policjantów do świadków

- Jednocześnie funkcjonariusze sprawdzają, czy w tę sprawę zaangażowane były również inne osoby, dlatego zwracamy się prośbą do wszystkich osób, które były świadkami tego zdarzenia. Jeżeli dysponujecie Państwo informacjami w tej sprawie lub innymi nagraniami, które mogą wzbogacić materiał dowodowy, prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji I w Słupsku - apelują w komunikacie policjanci.

Młodzi oprawcy stanęli przed sądem. Sąd Okręgowy w Zamościu osądzi winnych śmierci Eryka

