Ekspertka zabiera głos po zaginięciu Iwony Wieczorek. "Jest ktoś, kto coś wie"

O sprawie zaginięcia Iwony Wieczorem dziennikarz Onetu Piotr Rogoziński rozmawiał z dr Joanną Stojer-Polańską, prawnikiem i kryminalistykiem z Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Jej zdaniem nowe fakty w tej sprawie pojawiają się m.in. dzięki naciskowi opinii publicznej. - To jest sprawa szczególna, która od samego początku była medialna. Niestety wiele zaginięć nie jest tak medialnych i może dlatego w tych sprawach niewiele się dzieje, bo nie pojawiają się pytania opinii publicznej - mówi ekspertka. Jej zdaniem nawet najtrudniejsze sprawy można rozwiązać po wielu latach.

- Zawsze jest ktoś, kto coś wie. Zawsze są jakieś ślady. Może czasem niekoniecznie wiemy, kogo zapytać, czy jakie konsekwencje dla sprawcy, osób, które go znają i chronią, będą miały jakieś działania. Dlatego tych działań potrzeba bardzo dużo - uważa Stojer-Polańska w rozmowie z Onetem. Ekspertka z SWPS uważa, że czas przy takich sprawach jest kluczowy w pierwszych momentach śledztwa, by nie dać sprawcy możliwości zacierania śladów. W przypadku, gdy od zaginięcia minęło 12 lat, czas jest już sprzymierzeńcem. - Tu nie będzie klasycznych śladów kryminalistycznych. One mogą się dopiero pojawić w momencie ujawnienia ciała, gdyby potwierdziła się wersja zabójstwa. Dlatego wcześniej trzeba wykonywać takie czynności, jakie teraz się dzieją w sprawie Iwony Wieczorek. Pytane są różne osoby, wiele razy, na różne sposoby, w różnym kontekście - dodaje.

Jej zdaniem w sprawie Iwony Wieczorek istnieje zmowa milczenia, ale pojawienie się nowych wątków i świadków sprawia, że śledczy są coraz bliżej rozwiązania. - To jest niemożliwe, że nikt nie wie, co się wydarzyło i że nie wiemy, jaki stoi za tym mechanizm. (...) Zawsze za takim milczeniem, brakiem możliwości rozwiązania sprawy, stoi jakiś mechanizm. On się wydaje prosty dopiero wtedy, kiedy sprawa zostaje rozwiązana - dodaje kryminalistyk w rozmowie z Onetem.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Przełomowe zatrzymanie Pawła P.?

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku w Gdańsku. Kobieta spędzała noc w "Dream Clubie", ale po kłótni ze znajomymi opuściła lokal. Iwona wracała pieszo do domu w Gdańsku Jelitkowa. Dzięki monitoringowi udało się zarejestrować miejsca, w których kobieta była feralnej nocy. Trop urywa się jednak o godz. 4.12 przy wejściu na plażę numer 63. Dalszy los kobiety jest nieznany. Śledczy mieli do tej pory bardzo wiele hipotez, ale do tej pory żadna z nich nie została oficjalnie potwierdzona. Jednak w ostatnich dniach po 12 latach śledztwa wydaje się, że wszystko zmierza w kierunku rozwiązania zagadki dotyczącej zaginięcia Iwony Wieczorek. Policjanci ustalili po wielu latach tożsamość tajemniczego mężczyzny z ręcznikiem, który szedł za 19-latką. Zatrzymali również Pawła P., znajomego Iwony, oraz jego partnerkę Joannę S. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty - utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej Iwony Wieczorek. Według ustaleń "Faktu" Paweł P. miał usuwać dane z komputera zaginionej 19-latki, podawać się za jej matkę i sugerować, że Iwona jest w domu publicznym za granicą. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów.

Nad sprawą Iwony Wieczorek pracują obecnie prokuratorzy z Archiwum X, działającego w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

