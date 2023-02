Sprawa Iwony Wieczorek to jedna z najbardziej znanych kryminalnych spraw w Polsce w ostatnich latach. I mimo że od zaginięcia 19-latki minie wkrótce trzynaście lat, wciąż bez odpowiedzi pozostaje pytanie, co się stało w feralną noc, z 16 na 17 lipca 2010 roku w Gdańsku. Najnowsze działania policji nie przyniosły przełomu, a Krzysztof Rutkowski wprost miażdży działania funkcjonariuszy. Nie oznacza to jednak, że nic o tej sprawie nie wiemy, wręcz przeciwnie. Śledczy przesłuchali mnóstwo świadków, przeprowadzali poszukiwania w rejonie zaginięcia Iwony Wieczorek, analizowali zapisy monitoringu. Udało się również ustalić, jak brzmiały ostatnie SMS-y 19-latki w feralną noc. Ich treść ujawnił w książce "Co się stało z Iwoną Wieczorek" Janusz Szostak, słynny dziennikarz śledczy. Cofnijmy się do zdarzeń, które miały miejsce trzynaście lat temu.

Sprawa Iwony Wieczorek - gdzie wyszła ze znajomymi?

Iwona Wieczorek w lipcowy wieczór wybrała się znajomymi na jedną z sopockich dyskotek. Od samego początku dziewczyna nie bawiła się jednak zbyt dobrze, gdyż koleżanka poinformowała ją, że jej były chłopak bawi się w innym klubie w towarzystwie innych dziewczyn. To zdecydowanie wzburzyło 19-latkę, która zaczęła się dziwnie zachowywać. W pewnym momencie odłączyła się od grupy i znajomi zaczęli się z nią kontaktować przez telefon i namawiać, by do nich wróciła. - Iwona jednak twierdziła, że jest już pod domem (co nie było prawdą, bo minęło raptem kilka minut, jak się od nich oddaliła, i nie było takiej możliwości, aby dojechała do domu - czytamy w książce.

Sprawa Iwony Wieczorek - ostatnie SMS-y 19-latki

Na tym jednak nie koniec. 19-latka smsowała ze swoją koleżanką Adrią. - Otrzymała od Iwony Wieczorek SMS-y, żeby do niej zadzwoniła, i ona oddzwoniła do Iwony. Iwona powiedziała, że jest przy wejściu na plażę w Sopocie, drugie lub trzecie wejście od mola. Pisała: - Drugie wejście od molo, czekam. O 3.33 Iwona Wieczorek wysłała Adrii sms o treści "O gów** mnie zaczepiają" - w tym czasie Adria już jechała taksówką i praktycznie była pod domem w Gdańsku-Zaspie - napisał Janusz Szostak w książce "Co się stało z Iwoną Wieczorek".

Krzysztof Jackowski mówi o zaginionej Iwonie Wieczorek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy uda się w końcu wyjaśnić okoliczności zaginięcia Iwony Wieczorek? Tak. Nie.

Zaginięciem Iwony Wieczorek żyła cała Polska. Co naprawdę się stało?

Posłuchaj audiobooka i poznaj kulisy śledztwa!