Co dalej z Pawłem P.?

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek. Paweł P. nie trafił za kratki, choć nie wpłacił poręczenia!

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek to najgłośniejsza tego typu sprawa w historii współczesnej Polski. Młoda mieszkanka Gdańska zaginęła 12 lat temu. Dziewczyna zniknęła wracając z dyskoteki do domu. Pomimo upływu lat, nadal nie wiadomo, co się z nią stało. W połowie grudnia 2022 śledczy z Archiwum X zatrzymali Pawła P., jednego ze znajomych Iwony, z którym 19-latka bawiła się na dyskotece.