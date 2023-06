i Autor: 65294 / CC0 / pixabay.com Stał przy torach i czekał na śmierć. Od tragedii dzieliły go minuty

Dramat na stacji kolejowej

Niewiele brakowało, by doszło do nieszczęścia. Gdyby nie szybka interwencja funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, mogłoby dojść do tragedii, wskutek której życie mógł stracić młody mężczyzna. Na szczęście pomoc przyszła w porę i wszystko skończyło się szczęśliwie.