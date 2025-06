Świetne wieści dla kierowców z Gdyni! Chodzi o parkowanie. Na to długo czekali

To pierwszy etap reformy strefy płatnego parkowania. Jest to wynik wielu godzin rozmów między radnymi, wzajemnych ustępstw i kompromisów, co trzeba podkreślić, bo rada miasta to osoby reprezentujące bardzo różne poglądy. W tym poglądy pro-samochodowe i poglądy skłaniające się raczej ku priorytetowi ruchu pieszych. Chcę podkreślić, że to dopiero pierwszy etap, a kolejnym będzie całościowa rozmowa o minimum czterech parkingach – dzisiaj widzimy, że w tym celu mogłyby się znaleźć lub zostać odzyskane miejsca w centrum miasta. Natomiast to początek pewnego procesu, który na samym końcu ma doprowadzić do tego, aby faktycznie w Gdyni istniała rotacja miejsc parkingowych