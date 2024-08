Święto Przemienienia Pańskiego: Co świętują katolicy? Czy 6 sierpnia trzeba iść do kościoła?

Święto Przemienienia Pańskiego: Co świętują katolicy?

Święto Przemienienia Pańskiego będzie głównym wątkiem, poruszanym podczas wtorkowych (6 sierpnia 2024 r.) mszy świętych w kościołach katolickich. Wierni będą wspominać Chrystusa, który na górze Tabor ukazał swoją chwałę trzem apostołom - Piotrowi, Jakubowi i Janowi. Wydarzenie opisali św. Mateusz, św. Jan i św. Marek. Święto Przemienienia Pańskiego ma przypominać chrześcijanom, że dążą do życia wiecznego. Rozważania na pewno pojawią się w kazaniach, które tego dnia wygłoszą księża. W Polsce główne obchody tego święta odbywają się na Świętej Górze Grabarce (województwo podlaskie), ale w innych kościołach również należy się spodziewać dobrej frekwencji.

Czy 6 sierpnia trzeba iść do kościoła?

Dla wierzących chrześcijan Święto Przemienienia Polskiego jest bardzo ważne. Pozostaje pytanie, czy należy do świąt nakazanych i tym samym, czy katolicy muszą iść do kościoła? Sprawdziliśmy listę i prawo kanoniczne. Odpowiedź jest jednoznaczna - 6 sierpnia nie ma obowiązku uczestniczenia we mszy świętej. Na liście znajdziemy m.in. 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Matki Boskiej Zielnej), ale Święta Przemienienia Pańskiego tam nie ma. Księża zachęcają jednakowoż do modlitwy i zapoznania się z fragmentami Biblii, poświęconymi górze Tabor.

Święta nakazane w Kościele Katolickim:

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok (1 stycznia)

Objawienie Pańskie (6 stycznia)

Wniebowstąpienie Pańskie - w VII Niedzielę Wielkanocy

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia)

Wszystkich Świętych (1 listopada)

Boże Narodzenie (25 grudnia)

Galeria ze zdjęciami: Najpiękniejsze kościoły w Polsce. Te obiekty zachwycają nie tylko katolików