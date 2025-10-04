System kaucyjny w Polsce dziurawy? Firmy znalazły furtki w przepisach

System kaucyjny miał zrewolucjonizować recykling w Polsce, ale już od pierwszych dni widać jego słabe punkty. Producenci napojów znaleźli sposoby, by ominąć nowe przepisy – jedni przerzucili się na kartonowe opakowania, inni wprowadzili butelki o pojemności większej niż 3 litry lub całkowicie zrezygnowali ze sprzedaży produktów objętych kaucją.

System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny w Polsce obowiązuje od 1 października 2025 roku. Z założenia ma on zachęcać do zwrotu pustych butelek i puszek, by zwiększyć poziom recyklingu i spełnić unijne wymogi ekologiczne. Nowe zasady przewidują, że kaucją objęte są jedynie butelki i puszki oznaczone specjalnym znaczkiem – prostokątem ze strzałkami i kwotą. To właśnie za te opakowania klient zapłaci dodatkowe 50 groszy lub złotówkę, a następnie odzyska tę kwotę po ich zwrocie. Co ciekawe, choć nowe przepisy dopiero zaczynają obowiązywać, część producentów i sprzedawców już znalazła sposoby, jak obejść system.

Omijanie systemu kaucyjnego

Część producentów znalazła już sposób, by uniknąć obowiązku naliczania kaucji. Na przykład marka Oshee zaczęła sprzedawać swoje napoje w kartonikach, a te podobnie jak opakowania po sokach czy mleku nie są objęte systemem. Z kolei Ustronianka wprowadziła wodę w butelkach o pojemności 3,001 litra - przepisy obejmują wyłącznie opakowania do 3 litrów, więc taka butelka kaucji nie podlega.

Na inny krok zdecydowała się sieć drogerii Rossmann. Firma ogłosiła, że całkowicie wycofuje ze sprzedaży napoje w butelkach i puszkach objętych systemem kaucyjnym. Jak tłumaczy, nie jest w stanie wprowadzić obowiązkowych punktów odbioru, bo ustawa nakłada obowiązek przyjmowania opakowań bez ograniczeń i bez paragonu. Podobne problemy sygnalizują także inne sieci, m.in. apteki.

Jak działa system kaucyjny?

System kaucyjny działa na bardzo prostym mechanizmie: klient kupując napój w określonym opakowaniu płaci dodatkowo kaucję, którą może później odzyskać, gdy odda puste opakowanie. Jakie opakowania obejmuje system? Poniżej prezentujemy krótką ściągę:

  • plastikowe butelki jednorazowe (PET) do 3 litrów – kaucja 0,50 zł,
  • puszki metalowe do 1 litra – kaucja 0,50 zł,
  • butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra – kaucja 1 zł.
