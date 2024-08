Tragedia wisiała w powietrzu! Nierozważni plażowicze wchodzili do wody mimo ostrzeżeń

"Dziś i jutro na Bałtyku sztorm. Będzie wiał zachodni wiatr o sile 6 do 7 w skali B, w porywach 8 do 9 w skali B" - poinformował w sobotę, 10 sierpnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak przekazuje Radio ZET, wysokość fal w niektórych miejscach wynosiła nawet od 2 do 3 metrów. "(...) Kąpiel w takich warunkach stanowi śmiertelne zagrożenie" – alarmowano w komunikacie IMGW. Te ostrzeżenia nie zniechęciły grupy plażowiczów, która weszła do Bałtyku...

Całą sytuację nagrał Sebastian Kluska, szef Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. "Dziś plażing wersja ekstremalna, siła wiatru 6 B, stan morza 3-4, wszędzie czerwona flaga, ale rodzice z małymi dziećmi w wodzie. Proszę zwrócić uwagę jak Neptun sprytnie zakrywa niebezpieczeństwo przy ostrogach falą przybojową z piaskiem, wydaje się być płyciutko, ale to tylko taki psikus" - napisał na swoim profilu na portalu X ratownik.

