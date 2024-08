Zamiast parawanów czarne worki. Tego nad Bałtykiem jeszcze nie było. Będziecie zaskoczeni co z tego powstało

Jeśli myśleliście, że na wakacjach widzieliście już wszystko, to zapnijcie pasy. To co zrobili plażowicze we Władysławowie, nie wpisuje się w żadne ramy wakacyjnych szaleństw. Parawany przy tym to pikuś. Co powiecie na basen na plaży? I to nie taki malutki dla dziecka, tylko całkiem spory basen zrobiony z pasku, czarnych worków i wody, przyniesionej w wiadrach z morza.

Uczestnicy tej kąpieli musieli się nieźle przygotować, wziąć sprzęt, wykopać ogromny dół i nalać mnóstwo wody.

Na wrzuconym do sieci filmiku widać jak noszono wiadrami wodę z Bałtyku. Stworzony zbiornik jest tak duży, że zmieści się tam nawet 10 osób.

- Elegancko. To nie byle co, to z wyższej półki - słyszymy na nagraniu.

Ratownicy ostrzegają, że budowanie czegokolwiek na plaży jest niebezpieczne, jeżeli nie zostawimy po sobie porządku. Wszelkie dziury powinny zostać zakopane, by nikt nie zrobił sobie krzywdy.

Już po tym jak rozgorzała dyskusja w internecie, uczestnicy tej nietypowej budowli na plaży we Władysławowie, wszystko zostało posprzątane i zasypane jeszcze tego samego dnia wieczorem, nim zeszli z plaży