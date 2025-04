Open’er 2025. Ogłoszono kilkunastu artystów

W piątek (11 kwietnia) organizatorzy Open’er Festivalu potwierdzili, że już w lipcu w Gdyni zagrają:

Jorja Smith - jeden z najbardziej poruszających soulowych głosów z UK

J Balvin, Peso Pluma, Arca - czyli niezwykle silna reprezentacja Ameryki Południowej,

Schoolboy Q - jeden z najbardziej kreatywnych klasyków światowego hip-hopu ostatniej dekady,

Bambi - czołowa postać współczesnego polskiego trapu, rapu i popu,

Dean Lewis - świetny australijski songwriter z kilkunastoma miliardami globalnych streamów,

Wunderhorse - jeden z najbardziej porywających brytyjskich zespołów koncertowych ostatnich lat,

Fcukers - międzynarodowa sensacja łącząca house, trip-hop oraz indie rocka.,

A.G. Cook - transformator współczesnego popu,

Neil Frances present Club NF - klubowa odsłona amerykańskiego duetu,

Samara Cyn - nowa, wszechstronna amerykańska raperka i wokalistka.

Open'er 2025. Kiedy? Po ile bilety?

Tegoroczna edycja słynnego muzycznego wydarzenia odbędzie na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo w dniach od 2 do 5 lipca 2025 roku. Wcześniej ogłoszono występy takich gwiazd, jak m.in. Linkin Park, RÜFÜS DU SOL, Justice, St. Vincent, Massive Attack, Nine Inch Nails, Doechii czy Lola Young. Cały czas trwa sprzedaż biletów, aktualnie w dystrybucji są tzw. Regular Tickets – w sprzedaży do 10 czerwca lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Szczegółowe informacje na temat biletów na tegoroczną edycję Open’era można znaleźć na stronie opener.pl/bilety.

Oni zagrają na Open'erze w 2025 roku!

JORJA SMITH

Jorja Smith to brytyjska piosenkarka i songwriterka, od lat znana z niezwykle poruszającego, soulowego głosu i przejmujących tekstów. Jej debiutancki album „Lost & Found" (2018) otrzymał nominację do prestiżowej Mercury Prize, a wydany w 2023 roku album „Falling or Flying", trafił do Top 3 sprzedaży w UK, zdobywając nominację do BRIT Award. O tym, że Jorja Smith nieustannie podąża własną drogą, fani wiedzą od początku jej kariery. Bardzo się cieszymy, że wraca na Open'era. Do zobaczenia 2 lipca na Tent Stage!

J BALVIN

J Balvin określany jest jako „najbardziej przełomowy artysta, jakiego latynoska muzyka widziała od lat" (Billboard). Kolumbijczyk już kilkukrotnie przełamywał bariery kulturowe i gatunkowe, stając się jednym z najczęściej streamowanych artystów na świecie oraz zdobywając status współczesnej muzycznej ikony Ameryki Południowej ostatniej dekady. Współpracował z takimi globalnymi supergwiazdami, jak Beyoncé, J Lo, Shakira czy Skrillex, a dziś przewodzi pokoleniu gwiazd wynoszących muzykę latynoską na niespotykaną dotąd skalę. W ubiegłym roku ukazał się jego szósty solowy album, „Rayo". Już 3 lipca złapiecie go na Tent Stage!

PESO PLUMA

Peso Pluma, największa współczesna muzyczna gwiazda Meksyku, słynie ze swojego unikalnego stylu i autentycznego podejścia do sztuki. Jego album „GÉNESIS" (2023) pobił rekordy streamingu, przynosząc mu pierwszą nagrodę Grammy, a wydany w 2024 roku „ÉXODO" tylko podniósł poprzeczkę, lądując w pierwszej piątce sprzedaży w USA. Natomiast współpraca z takimi artystami, jak Karol G, Kali Uchis, Becky G, DJ Snake czy Anitta przyczyniła się do skokowego wzrostu jego międzynarodowej popularności, czyniąc z Peso Plumy także ikonę kultury. Widzimy się 4 lipca na Orange Main Stage!

SCHOOLBOY Q

Kiedy w 2019 roku „CrasH Talk" (2019) stał się trzecim kolejnym albumem Schoolboya Q, który trafił do pierwszej trójki sprzedaży w USA, wydawało się, że raper może spokojnie odpocząć. Po dekadzie sukcesów, która przyniosła m.in. pięć nominacji do Grammy, złote i platynowe płyty oraz reputację jednego z najbardziej kreatywnych i wpływowych reprezentantów hip-hopu, artysta przyznał jednak, że „nie czuł się sobą". W efekcie, szósty album „Blue Lips" (2024), zagłębił się w ten dyskomfort, redefiniując pojęcie sukcesu. To efekt emocjonalnej dojrzałości i obraz artysty, który w pełni panuje nad swoim warsztatem i patrzy w przyszłość.

ARCA

Od prawie dekady Arca, czyli Alejandra Ghersi, wymyka się wszelkim gatunkowym definicjom, nieustannie redefiniując się na przecięciu muzyki, mody, technologii i sztuki. Od produkcji dla Björk, FKA twigs czy The Weekend, przez DJ-sety dla Franka Oceana, po projektowanie instrumentów – Arca stworzyła świat, w którym transformacja jest sztuką samą w sobie. Jej nominowany do Grammy album „KiCK I" łączy wiele tożsamości: producentki, divy, filozofki, latynoskiej pieśniarki, niebinarnej transwizjonerki. Z pomocą nowoczesnej technologii Arca stała się przyszłością, do której zaprasza Was już dziś. Do zobaczenia 5 lipca na Tent Stage.

BAMBI

Bambi to bezdyskusyjnie jedna z czołowych postaci współczesnej polskiej sceny muzycznej, która łączy trap, rap i pop, wyróżniając się ogromną autentycznością. Po przełomowym, debiutanckim albumie „in real life" (2023), z takimi kawałkami jak „IRL", „MILLIE WALKY” i „LATAWCE”, projekt PG$ z Young Leosią był jednym z największych streamingowych hitów ubiegłego roku w Polsce. W lutym ukazał się jej drugi solowy album, „TRAP OR DIE”, który błyskawicznie zdominował listy przebojów, osiągając czwartą pozycję w globalnym zestawieniu debiutów na Spotify. Teraz czas na Orange Main Stage! Bambi na Open'erze już 4 lipca!

DEAN LEWIS

Dean Lewis to australijski songwriter z kilkunastoma miliardami globalnych streamów. Jego debiutancki album „A Place We Knew” (2019) z przebojem „Be Alright” zwrócił uwagę mediów i fanów na całym świecie, otwierając ścieżkę do współpracy z Martinem Garrixem przy „Used To Love” czy Kygo przy „Never Really Loved Me” i „Lost Without You”. W 2022 roku ukazał się jego drugi album „The Hardest Love”, na który trafił przebój „How Do I Say Goodbye”, a w październiku otrzymaliśmy płytę „The Epilogue”. Dean Lewis na Alter Stage już 4 lipca!

WUNDERHORSE

Wunderhorse zdobyli popularność w tradycyjny sposób — zyskując fanów emocjonującymi koncertami oraz świetnymi tekstami Jacoba Slatera. Debiutancki album „Cub" (2022) pozwolił zespołowi przejść od hałaśliwych piwnic do tras u boku Fontaines D.C., Pixies i Sama Fendera — a wszystko to w ciągu jednego roku. Tym, co wyróżnia brytyjską grupę, jest niewątpliwie energia, która czyni ich jednym z najbardziej porywających zespołów koncertowych ostatnich lat. Druga płyta formacji, „Midas", ukazała się w 2024 roku. Wunderhorse zapowiada się na nowy, uzależniający muzyczny fenomen. Zobaczcie ich na Alter Stage 2 lipca!

FCUKERS

Nowojorski zespół Fcukers szybko zdobył popularność dzięki elektryzującym koncertom i unikalnemu połączeniu muzyki house lat '90, trip-hopu i indie rocka. Zespół rozgrzał nowojorską i londyńską scenę nocną, zagrał na całym świecie, od Paryża po Tokio i Sydney. Jeszcze przed wydaniem debiutanckiej EP-ki „Baggy$$" w ubiegłym roku, Fcukers stali się międzynarodową sensacją. Teraz czas na Open'era. Widzimy się 2 lipca na Alter Stage!

A. G. COOK

A. G. Cook przekształca krajobraz współczesnego popu. W ostatnich latach brytyjski artysta, producent i autor piosenek współpracował przy pisaniu i produkcji kawałków dla ikon pokroju Beyoncé, pełniąc jednocześnie rolę producenta wykonawczego albumów „Number 1 Angel”, „Pop 2”, „Charli” i „BRAT” Charli xcx. Jego kariera, pełna dzikich eksperymentów i innowacyjnej produkcji, sprawia, że A. G. Cook nadal pozostaje siłą napędową ewolucji popu. W ubiegłym roku ukazał się jego trzeci album, „Britpop”. Złapcie go na Alter Stage 4 lipca!

NEIL FRANCES PRESENT CLUB NF

CLUB NF to klubowy duch NEIL FRANCES, amerykańskiego projektu Jordana Fellera i Marca Gilfry'ego. Podczas gdy NEIL FRANCES znany jest z electro-indie rocka, CLUB NF w pełni zanurza się w muzyce tanecznej, oferując płynne, otwarte sety inspirowane kulturą rave. Po wydaniu „It's All A Bit Fuzzier" (2024), NEIL FRANCES intensywnie koncertowali, badając dynamikę między publicznością a artystami. Teraz, zainspirowany LCD Soundsystem, Soulwax i The Chemical Brothers, duet przedstawia swoją nową odsłonę, której doświadczycie na Flow Stage już 4 lipca.

ZAHO DE SAGAZAN

Zaho de Sagazan, wschodząca gwiazda francuskiej sceny muzycznej, od czasu debiutanckiego albumu „La Symphonie des éclairs" (2023) zdobywa coraz szersze międzynarodowe uznanie. Jej potężny głos, poetyckie, introspektywne teksty i unikalny styl łączą francuską piosenkę, elektronikę i darkwave. W 2023 roku zdobyła cztery French Music Awards i została uhonorowana Orderem Sztuki i Literatury. Artystka już teraz zapełnia najbardziej popularne kluby w Londynie. 3 lipca wystąpi po raz pierwszy w Polsce. Sprawdźcie ją koniecznie na Alter Stage!

SAMARA CYN

Samara Cyn to wszechstronna amerykańska raperka i wokalistka, która płynnie łączy elementy hip-hopu, R&B i popu. Jej muzyka wyróżnia się szczerymi tekstami i bardzo charakterystycznym, chropowatym wokalem. W 2024 roku zadebiutowała albumem „The Drive Home”, a w marcu ukazał się jej najnowszy singiel „Pop n Olive”. Unikalne połączenie melodyjności i lirycznej głębi uczyniło Samarę jedną najszybciej rosnących nowych artystek. Sprawdźcie ją koniecznie 5 lipca na Flow Stage.

