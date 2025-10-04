Szok nad Bałtykiem. Wichura porwała 59-latka. Zmarł po upadku z wysokości

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 4 października w Jastarni. W wypadku zginął 59-letni kitesurfer, który został porwany przez silny wiatr, a następnie spadł z dużej wysokości. Według wstępnych ustaleń, do których dotarł RMF FM, prawdopodobnie mężczyzna popełnił kluczowy błąd podczas przygotowań do pływania. Miał już przypięty do siebie potężny latawiec, a nie zdążył jeszcze wejść na deskę.

  • W Jastarni 4 października zginął 59-letni kitesurfer porwany przez wiatr.
  • Mężczyzna miał popełnić błąd podczas przygotowań, przypinając latawiec przed wejściem na deskę.
  • Już wczoraj IMGW ostrzegało przez silnym wiatrem nad wybrzeżami Bałtyku.

Szokująca śmierć kitesurfera. Został porwany przez wiatr, spadł z dużej wysokości

Wystarczył jeden, gwałtowny podmuch wiatru, by żywioł przejął nad nim całkowitą kontrolę. Siła wiatru była tak duża, że 59-latek został poderwany w powietrze niczym marionetka. Chwilę później spadł z wysokości kilku metrów prosto na twardy, betonowy chodnik. To jednak nie był koniec dramatu. Wiatr wciąż ciągnął bezwładne ciało mężczyzny, wplątując je w pobliskie drzewa. Ciało kitesurfera ostatecznie znaleziono na wydmie.

Na widok przerażającego wypadku natychmiast zareagowali świadkowie. Jak podaje RMF FM, osoby postronne, które znajdowały się w pobliżu, rzuciły się na pomoc poszkodowanemu. Rozpoczęła się dramatyczna walka z czasem. Świadkowie podjęli akcję reanimacyjną, próbując przywrócić funkcje życiowe 59-latka jeszcze przed przybyciem profesjonalnych służb.

Po chwili na miejscu zjawili się ratownicy medyczni, którzy przejęli reanimację. Niestety, obrażenia, jakich doznał mężczyzna w wyniku upadku z dużej wysokości i przeciągnięcia przez drzewa, okazały się zbyt rozległe. Niestety, mimo natychmiastowej reakcji świadków i wysiłków ratowników medycznych, życia 59-latka nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon. Okoliczności tej potwornej tragedii będą teraz szczegółowo wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.

59-latek prawdopodobnie popełnił kluczowy błąd podczas przygotowań do pływania. Mężczyzna miał już przypięty do siebie potężny latawiec, ale nie zdążył jeszcze wejść na deskę.

IMGW ostrzegało przed huraganowym wiatrem

W związku z gwałtowną zmianą pogody, której towarzyszy huraganowy wiatr, IMGW już w piątek, 3 października wydało żółte alert meteorologiczne. Przypomnijmy, że zagrożone jest zwłaszcza wybrzeże Bałtyku.

