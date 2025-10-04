Szok nad Bałtykiem. Wichura porwała 59-latka. Zmarł po upadku z wysokości

W Jastarni 4 października zginął 59-letni kitesurfer porwany przez wiatr.

Mężczyzna miał popełnić błąd podczas przygotowań, przypinając latawiec przed wejściem na deskę.

Już wczoraj IMGW ostrzegało przez silnym wiatrem nad wybrzeżami Bałtyku.

Szokująca śmierć kitesurfera. Został porwany przez wiatr, spadł z dużej wysokości

Wystarczył jeden, gwałtowny podmuch wiatru, by żywioł przejął nad nim całkowitą kontrolę. Siła wiatru była tak duża, że 59-latek został poderwany w powietrze niczym marionetka. Chwilę później spadł z wysokości kilku metrów prosto na twardy, betonowy chodnik. To jednak nie był koniec dramatu. Wiatr wciąż ciągnął bezwładne ciało mężczyzny, wplątując je w pobliskie drzewa. Ciało kitesurfera ostatecznie znaleziono na wydmie.

Na widok przerażającego wypadku natychmiast zareagowali świadkowie. Jak podaje RMF FM, osoby postronne, które znajdowały się w pobliżu, rzuciły się na pomoc poszkodowanemu. Rozpoczęła się dramatyczna walka z czasem. Świadkowie podjęli akcję reanimacyjną, próbując przywrócić funkcje życiowe 59-latka jeszcze przed przybyciem profesjonalnych służb.

Po chwili na miejscu zjawili się ratownicy medyczni, którzy przejęli reanimację. Niestety, obrażenia, jakich doznał mężczyzna w wyniku upadku z dużej wysokości i przeciągnięcia przez drzewa, okazały się zbyt rozległe. Niestety, mimo natychmiastowej reakcji świadków i wysiłków ratowników medycznych, życia 59-latka nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon. Okoliczności tej potwornej tragedii będą teraz szczegółowo wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.

59-latek prawdopodobnie popełnił kluczowy błąd podczas przygotowań do pływania. Mężczyzna miał już przypięty do siebie potężny latawiec, ale nie zdążył jeszcze wejść na deskę.

IMGW ostrzegało przed huraganowym wiatrem

W związku z gwałtowną zmianą pogody, której towarzyszy huraganowy wiatr, IMGW już w piątek, 3 października wydało żółte alert meteorologiczne. Przypomnijmy, że zagrożone jest zwłaszcza wybrzeże Bałtyku.

