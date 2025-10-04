Sztorm na Bałtyku szaleje! Regaty przerwane, strażacy w akcji. Pomorze walczy z żywiołem

Dramat podczas regat. Akcja ratunkowa na Zatoce Gdańskiej

W sobotę, 4 października, Bałtyk doświadczył nagłego załamania pogody. Podczas 74. regat Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej, które są najstarszą tego typu imprezą w Polsce, doszło do niebezpiecznych incydentów. Jak poinformował Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Sebastian Kluska, silny wiatr złamał maszt w jednej z jednostek, a drugą wywrócił.

Na szczęście, służby ratownicze zadziałały błyskawicznie. Do akcji skierowano jednostki „Sztorm” i „Wiatr”, które udzieliły pomocy poszkodowanym żeglarzom. – Udzieliliśmy pomocy dwóm jachtom. Cztery jachty były zagrożone, ale w tej chwili są już bezpieczne – relacjonował Kluska. Wszystkim osobom, które znalazły się w niebezpieczeństwie, udzielono pomocy i na szczęście nikt nie wymagał interwencji medycznej. Akcja ratownicza trwała, a inspektorzy weryfikowali zgłoszenia o innych jachtach w potrzebie. Ze względu na pogarszające się warunki, regaty zostały przerwane, a wszystkie jednostki skierowano do portu.

Ostrzeżenia IMGW – silny wiatr i opady deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed silnym sztormem o sile do 9 w skali Beauforta na terenie całego Bałtyku. Alerty przed silnym wiatrem obowiązują również na całym Wybrzeżu oraz na południowych krańcach Polski. Synoptycy przewidują, że przez całą sobotę na zachodzie Polski spodziewany jest silny wiatr, w porywach do 65 km/h, oraz opady deszczu.

Zachodniopomorskie pod naporem wiatru. Strażacy w akcji

Nie tylko na morzu sytuacja była napięta. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, asp. Dariusz Schacht, poinformował o 76 interwencjach strażaków na terenie Zachodniopomorskiego. – W związku z silnym wiatrem, który występuje dzisiaj w naszym województwie, od godziny 8 do godz. 12 odnotowaliśmy 76 zdarzeń zakwalifikowanych jako atmosferyczne” – przekazał Schacht. Najwięcej pracy mieli strażacy z powiatów koszalińskiego i goleniowskiego, gdzie usuwali powalone drzewa i połamane konary. Na szczęście, w wyniku tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.