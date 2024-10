Tak będą świętować 800 lat istnienia. Milionerzy o małej ojczyźnie

Rumia zaprasza do zapisów do "Rumskich Milionerów". Zapisać się do quizu może każdy. Potrzebne są trzyosobowe drużyny, a do wygrania będzie nagroda pieniężna!" Do 16 października możesz zgłosić mailowo swoją trzyosobową drużynę na adres: [email protected] i popisać się swoją wiedzą o historii, charakterystycznych miejscach czy ciekawostkach na temat miasta" - czytamy w ogłoszeniu rumskiego magistratu.

Quiz odbędzie się w piątek 25 października o godzinie 18:00 w hali MOSiR-u. Najlepsi powalczą o 1500 złotych nagrody finansowej! Przed dorosłymi swoich sił spróbują także dzieci i młodzież z rumskich szkół.

Rumia obchodzi w tym roku 800 lecie istnienia z tej okazji w mieście organizowane są różne wydarzenia, konkursy i aktywności dla mieszkańców. Rumscy Milionerzy są jedną z nich.