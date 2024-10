Molo w Sopocie z ogromną popularnością. Od tego dnia wejdziesz bezpłatnie

Dziś to nie do pomyślenia! Przed laty właśnie tak wychowywano dzieci

Od 12 kwietnia do 30 września bilet normalny za wejście na molo kosztował 10 zł, a ulgowy połowę tej kwoty.

Bilety kupiły 1 102 502 osoby (w 2023 r. 1 103 765 osób). Największą liczbę płatnych wejść zarejestrowano w sierpniu, kiedy na molo weszły 318 064 osoby.

65 proc. sprzedanych w minionym sezonie biletów to bilety normalne, 14 proc. – grupowe, 10 proc. – rodzinne, 6 proc. – ulgowe, a 5 proc. to bilety, które kupiły osoby 70 plus. Z danych wynika, że najwięcej biletów, 85 proc., zostało kupionych w kasach molo. 7,5 proc. to zakup w biletomatach, a zaledwie 3 proc. biletów kupiono za pośrednictwem strony internetowej.

Molo w Sopocie bezpłatne!

Wstęp na sopockie molo będzie bezpłatny do 10 kwietnia 2025 r. Mieszkańcy Sopotu wchodzą na molo bez opłat przez cały rok.

Cała konstrukcja molo ma 511,5 m długości, z czego 458 m prowadzi nad wodą, a pozostały fragment nad plażą. Najszersza część mola, w całości nad plażą, nazywana jest patelnią.

Szerokość mola waha się od 10 do 26 m, nie wliczając dolnych pomostów służących do cumowania jednostek pływających.

Konstrukcja drewniana opiera się na palach sosnowych o średnicy od 30 do 60 cm wbitych w dno na głębokość od 5 do 12 m. Podkład pomostu tworzą deski sosnowe o grubości 6 cm, szerokości 15 cm i długości od 440 do 780 cm.

