Takiego parkingu jeszcze w Trójmieście nie było. Dwa piętra i bezpłatny postój!

- Jesteśmy w sercu węzła przesiadkowego. Jest tutaj: parking rowerowy, pętla autobusowa i przystanek SKM. Do tego węzła prowadzą drogi, tzw. sznurki, które także zostały zrealizowane w ramach projektu “węzłowego” finansowanego z Unii Europejskiej, w ramach środków metropolitalnych - zwrócił uwagę Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska w wypowiedzi dla gdansk.pl. - Dlatego w ostatnich latach powstała: droga rowerowa przy ul. Jaśkowa Dolina, przy al. Grunwaldzkiej na odcinku od Szymanowskiego do Żołnierzy Wyklętych, na al. Grunwaldzkiej od Dekerta do Studzienki, na ul. Legionów od placu Komorowskiego do ulicy Kościuszki i wzdłuż ulicy Dmowskiego na odcinku od Grunwaldzkiej do Zator - Przytockiego. To jest miejsce, w którym schodzą się te wszystkie drogi rowerowe i umożliwiają przesiadkę na autobus lub na pociąg SKM - dodał.