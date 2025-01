Tańsze bilety PKP Intercity! Są oferty na ferie zimowe 2025

Jak kupić tańszy bilet na PKP Intercity w ferie? Są oferty dla rodzin

Już 20 stycznia dla części województw zaczynają się szkolne ferie zimowe 2025. Z tej okazji PKP Intercity przypomina o możliwości zakupu tańszych biletów na przejazd. Można korzystać z oferty Taniej z Bliskimi, a także jak zwykle z Biletu Rodzinnego i Karty dużej Rodziny. Jak skorzystać z oferty na ferie? W ramach oferty Taniej z Bliskimi dostępne są bilety TLK i IC. Dotyczy ona podróży w grupie od 2 do 6 osób, a bilet nalezy kupić najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem przejazdu. Zniżka polega na tym, że wszyscy członkowie grupy otrzymują 30 proc. zniżki od podstawowych cen biletów. Oferta łączy się z ulgami ustawowymi, przykładowo takimi jak Karta Dużej Rodziny. Promocyjna oferta może też być wykorzystana przy kupowaniu biletów na połączenia ekspresowe EIC i EIP. Podróżując w grupie od 2 do 5 osób, wśród których jest dziecko, które nie ukończyło 16 lat, można skorzystać z Biletu Rodzinnego. Wszystkim członkom grupy przysługuje 30 proc. zniżki od podstawowej ceny biletu. Karta Dużej Rodziny daje 30-procentowy rabat podczas wspólnej podróży co najmniej 2 osób posiadających kartę. Z kolei osoby, które ukończyły 60 lat, mogą skorzystać z Biletu Seniora, uprawnia on do zniżki 30 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej pociągami wszystkich kategorii. PKP Intercity przypomina, że dzieci do czwartego roku życia podróżuj,a za darmo w wagonach drugiej klasy, ale należy pobrać dla nich bilet uprawniający do bezpłatnego przejazdu.

Kiedy są ferie 2025? Terminy ferii zimowych w szkołach

20 stycznia - 2 lutego 2025: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 27 stycznia – 9 lutego 2025: podlaskie, warmińsko-mazurskie 3 lutego – 16 lutego 2025: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie 17 lutego - 2 marca 2025: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

