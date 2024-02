Te ceny pączków szokują. Sprawdź, ile wydasz na nie w Trójmieście

Tak działają perfidni oszuści! Opisał to bardzo dokładnie. "Rozmówczyni nabrała autentyczności"

Pączek pączkowi nierówny. O ile okazjonalny degustator tego słodkiego ciastka nie zauważa większej różnicy pomiędzy nimi, o tyle znawca tematu potrafi docenić dobrze wyrobione i wyrośnięte ciasto, jakość nadzienia i wyczuć na czym były smażone. Dla wyjątkowego smaku jest też w stanie sporo za niego zapłacić. Kiedyś na rynku dostępne były tylko te z podstawowym, najbardziej popularnym nadzieniem z marmolady czy róży. Te z nadzieniem z adwokatu czy czekolady również dawno przestały zaskakiwać. Dziś jedynie wyobraźnia cukierników ogranicza możliwości wykreowania najbardziej oryginalnych pączków. Sprawdziliśmy, jakie pączki i w jakich cenach można posmakować w tym roku w Trójmieście.

Pistacja w topce smaków

Niekwestionowanym hitem w większości trójmiejskich cukierni jest pączek z nadzieniem pistacjowym. Z pewnością ma on wielu swoich fanów, choć jego cena jest najwyższa wśród wszystkich propozycji na Tłusty Czwartek. Waha się od 10 zł w cukierni 100% Czekolady do nawet 19 zł w Bezówce. Obie cukiernie znajdują się w Gdańsku.

Równie popularne jest nadzienie oreo. Pączka z takim środkiem zjemy m.in. w Cukierni Baccate w Gdańsku, gdzie kupimy go za 8 zł i za 14 zł w Fit Cake Sopot.

Nie tylko klasyczne słodkie nadzienia króluje w trójmiejskich cukierniach. Dużo zwolenników ma również nadzienie ze słonego karmelu. Możemy się zaopatrzyć się w Capuccino Cafe Sopot za 17 zł czy w 100% Czekolady za 9 zł.

Pączek ze złota za jedyne ...100 zł

Jeśli uważasz, że kilkanaście złotych za pączka to zdecydowana przesada, z pewnością zszokuje cię jego cena w jednej z gdyńskich i sopockich cukierni. W tym roku wyjątkowo ekskluzywną ofertę przygotowała cukiernia KAISER PATISSERIE, w której będziecie mogli spróbować czegoś wyjątkowego i limitowanego – PĄCZKA 24K, pokrytego aż sześcioma arkuszami jadalnego złota! To prawdziwy klejnot w świecie słodkości, który w swoim wnętrzu zawiera jedną z najdroższych przypraw świata – szafran, nadający pączkowi prawdziwie niepowtarzalny smak, podkręcony nutką skórki z pomarańczy. Ponadto, pączek wypełniony jest aksamitnym, muślinowym kremem na bazie włoskiego mascarpone. Poza ceną - 100 zł/sztukę zachwyca także jego rozmiar – jest niemalże trzykrotnie większy od naszego standardowego pączka i waży ok. 300g. Pączki w bardzo ograniczonej liczbie dostępne będą zarówno w cukierni w Gdyni, jak i w Sopocie.

