Cała sprawa miała swój początek w czwartek (23 marca 2023 r.) ok. południa, kiedy to funkcjonariusze nowodworskiej Straży Miejskiej otrzymali zgłoszenie o pozostawionych w kartonie sześć szczeniakach. Zwierzaki zostały odnalezione na trasie Marzęcino-Osłonka. - Z uwagi na to, że nie było gdzie ich umieścić, odezwali się do oficer prasowej nowodworskiej policji, z którą często współpracują w tematach pomocy zwierzętom - czytamy w komunikacie KPP Nowy Dwór Gdański.

Pomorskie: Te małe szczeniaczki były bliskie śmierci. Uratowali je policjanci o wielkim sercu

Funkcjonariuszka dobrze wiedziała, co w należy w tej sytuacji zrobić. Skontaktowała się z Nowodworskim Stowarzyszeniem Iskierka, które jak zawsze służy pomocą i tym razem również zaoferowali swoją pomoc w umieszczeniu ich w domu tymczasowym.

- Policjantka pokazała zdjęcie maluchów asp. szt. Rafałowi Pełczyńskiemu, wywołało to u policjanta wiele emocji. Funkcjonariusz pokazał, jak wielkie ma serce i postanowił przygarnąć jednego z maluchów, który ma wyjątkowo piękne niebieskie oczy. Policjant zyskał wiernego przyjaciela i nazwał go „Lucky”, który od teraz będzie z nim na dobre i zła - przekazuje szczęśliwa oficer prasowa KPP w Nowym Dworze Gdanskim.

Co więcej - w międzyczasie dzięki strażnikom miejskim i pracownikom Urzędu Miasta wszystkie szczeniaki znalazły kochane domy. Policjanci nie ukrywają radości, ponieważ dzięki szybkiej reakcji i dobrym sercom wszystkich ludzi zaangażowanych w sytuację miała ona jednak szczęśliwy koniec.

Porzucone pieski koło Nowego Dworu Gdańskiego. Co grozi sprawcom?

- Pamiętajmy, że porzucenie zwierzęcia to czyn określony jako przestępstwo przez ustawę o ochronie zwierząt z 1997 r. Dokładniej dotyczy go Art. 6.2 pkt 11: „Porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje”. Każdy, kto porzuca zwierzę, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat lub do 5 lat, jeśli przestępstwo popełnione zostało ze szczególnym okrucieństwem - podkreśla w komunikacie policjantka z Nowego Dworu Gdańskiego. Funkcjonariusze apelują, aby w przypadku zauważenia krzywdy zwierzęcia, natychmiast powiadamiać o takich przypadkach odpowiednie służby. W tej sprawie na szczęście mamy szczęśliwe zakończenie. Zobaczcie te słodkie psiaki w galerii ze zdjęciami!

