Roczna dopłata od państwa. Ci pracownicy mogą liczyć na zastrzyk gotówki

Dodatkowe pieniądze na koncie zawsze ucieszą, a aktualnie powody do radości mają te osoby, a w zasadzie pracownicy, którzy postanowili zapisać się do rządowego programu PPK. Okazuje się, że to właśnie oni w związku z rozpoczęciem się nowego roku 2025, otrzymają dopłatę w wysokości aż 240 zł!

Co to jest PPK i na czym polega?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędnościowy, który został uruchomiony przez rząd już kilka lat temu. Program ma na celu zapewnienie Polakom dodatkowego źródła oszczędności na emeryturę.

Pracownicy, którzy zdecydowali się na zapisanie do programu, co miesiąc odkładają część swojego wynagrodzenia. To jednak nie koniec! Dodatkowo oprócz tego, iż zatrudnieni odkładają finanse ze swojej wypłaty, to jeszcze na ich prywatny rachunek wpływają wpłaty od pracodawcy oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne od państwa.

PPK dopłata roczna 2025. Kiedy państwo dopłaci do PPK?

Tak jak wspominaliśmy powyżej, na rachunku pojawia się także dopłata roczna od państwa, która wpływa na konto oszczędzających w Pracowniczych Planach Kapitałowych co roku. Zgodnie z ustawą tegoroczne dopłaty powinny być przekazane na konta do końca marca.

Należy jednak zauważyć, iż nie każdy może liczyć na takowy zastrzyk finansowy. Okazuje się, że roczną dopłatę otrzymują te osoby, które przez ostatni rok na swoim koncie odłożyły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia. Mówimy więc dokładnie o 979,86 zł.

