Temperatury zaskoczą Polaków. Ekspertka IMGW ujawnia, jaka będzie pogoda w weekend

2025-10-09 13:14

Najbliższy weekend 10-12 października 2025 r. upłynie nam pod znakiem typowo jesiennej pogody: z deszczem i porywistym wiatrem. Zaskakiwać może temperatura. Zwykle najchłodniejsze regiony kraju jak Suwalszczyzna czy Pomorze tym razem będą w czołówce najcieplejszych miejsc w Polsce. Więcej w dalszej części artykułu.

Jesień, pogoda, deszcz

i

Autor: Pexels.com Jesień - zdj. ilustracyjna.
  • Nadchodzący weekend upłynie pod znakiem jesiennej aury z deszczem i wiatrem, jednak z zaskakującymi temperaturami.
  • IMGW-PIB przewiduje pochmurną pogodę z opadami deszczu i silnym wiatrem, zwłaszcza nad morzem i w górach.
  • Sprawdź, które regiony Polski będą najcieplejsze i jakich temperatur spodziewać się w poszczególne dni.

Jaka będzie pogoda w Polsce w najbliższy weekend 10-12 października 2025 r.? Zapytaliśmy o to ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB). Synoptyk Grażyna Dąbrowska wyjaśnia w rozmowie z „Super Expressem”, czego możemy spodziewać się za oknami w najbliższych dniach. Poniżej szczegóły dotyczące temperatury i opadów.

- W piątek (10 października) w całym kraju pochmurno, z opadami deszczu, a wysoko w Tatrach także deszczu ze śniegiem i śniegu – mówi Grażyna Dąbrowska. - Prognozowana wysokość opadu wyniesie od 10 do 15 mm miejscami na południu kraju – dodała synoptyk. Na termometrach maksymalnie od 8°C w rejonach podgórskich Karpat do 15°C miejscami na południowym zachodzie. Uwaga na silny i porywisty wiatr. Nad morzem porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 65-70 km/h, w Tatrach do 85 km/h.

W sobotę (11 października) ciemne chmury, a także deszcz lub mżawka. W nocy na termometrach od 4°C na północnym wschodzie do 13°C nad morzem. Temperatura maksymalna od 9°C w rejonach podgórskich Karpat do 15°C na Dolnym Śląsku, Suwalszczyźnie i w rejonie Zalewu Wiślanego. Uwaga, sobota będzie kolejnym dniem z silnym i porywistym wiatrem. Nad morzem porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 65-70 km/h, w górach do 85 km/h.

W niedzielę (12 października) kontynuacja pochmurnej pogody, z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. W nocy najchłodniej na północnym wschodzie, tam zaledwie 5°C. Najcieplej w zachodniej Polsce i nad morzem, gdzie termometry wskażą do 12°C. W ciągu dnia na termometrach 12-15°C, najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam ok. 9°C.

