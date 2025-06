Ten kurort nosi miano "polskiej Majorki". Poczujesz się tu jak w Hiszpanii!

"Polska Majorka" nad Bałtykiem

Lato powoli zaczyna rozkręcać się w Polsce na dobre, tym samym coraz więcej osób zaczyna planować urlopy. Jak co roku spora część społeczeństwa zdecyduje się na wakacje w Polsce, a dokładnie na wypoczynek nad morzem. Bałtyk lada moment będzie więc przepełniony turystami z różnych zakątków kraju. Które kurorty będą jednak najbardziej oblegane? Jedną z najchętniej wybieranych miejscowości na urlop jest "polska Majorka" czyli wieś Jantar, która, choć wydaje się niepozorna, to ma wiele do zaoferowania.

Jantar ulubionym kurortem Polaków?

Jantar to urokliwa wieś turystyczna położona na Mierzei Wiślanej w województwie pomorskim, w gminie Stegna, około 27 km od Gdańska i 15 km od Nowego Dworu Gdańskiego. Pierwsze zapiski o osadzie Jantar pochodzą z XIV wieku, kiedy była częścią szlaku bursztynowego i przechodziła z rąk zakonu krzyżackiego pod wpływy Gdańska. Co ciekawe, w latach 1945-1947 wieś nosiła nazwę Paców.

Kurort słynie głównie z szerokich i piaszczystych plaż, które wielu przypominają te z Majorki! Na miejscu odnajdą się w szczególności rodziny z dziećmi, bowiem atrakcji nie zabraknie nawet jeśli planujecie 14-dniowy wyjazd. Co więc robić na miejscu?

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Polska Majorka" - Jantar [ZDJĘCIA]

Jantar: atrakcje dla dzieci i dorosłych. Co zobaczyć?

Jantar to jedno z tych nadmorskich miejsc, które potrafią zadowolić zarówno spragnionych relaksu dorosłych, jak i ciekawych świata najmłodszych. Choć to niewielka miejscowość, oferuje zaskakująco dużo atrakcji - od szerokiej plaży i bursztynowych pamiątek po przejażdżki wąskotorówką i mini zoo. Poniżej przedstawiamy kilka miejsc i atrakcji, które warto mieć na swojej liście.

Muzeum Bursztynnictwa : na miejscu można obejrzeć unikatowe wyroby z bursztynu, ryciny, oryginalne mapy oraz stare fotografie.

: na miejscu można obejrzeć unikatowe wyroby z bursztynu, ryciny, oryginalne mapy oraz stare fotografie. Centrum Rodzinnej Rekreacji : na miejscu znajdziecie mini ZOO, ptaszarnię, tor gokartowy, indiańską wioska i sporo dodatkowych atrakcji.

: na miejscu znajdziecie mini ZOO, ptaszarnię, tor gokartowy, indiańską wioska i sporo dodatkowych atrakcji. Żuławska Kolej Dojazdowa : sezonowa wąskotorówka, która kursuje między Prawym Brzegiem Wisły a Jantarem, Stegną i Sztutowem, umożliwiając podróże do Malborka i okolic.

: sezonowa wąskotorówka, która kursuje między Prawym Brzegiem Wisły a Jantarem, Stegną i Sztutowem, umożliwiając podróże do Malborka i okolic. Buffalo Bill: szkoła jazdy konnej, z której można wybrać się na rajd konny Szlakiem Bursztynowym lub Mierzeją Wiślaną.