"Polska Atlantyda" pochłonięta przez Bałtyk. Zaginione miasto spoczywa na dnie?

"Polska Atlantyda" - co kryją wody w okolicach Helu?

Mało kto wie, że według legend i opowiadań mieszkańców okolicy zaledwie 1,5 km od współczesnego Helu pod wodami Bałtyku kryją się ruiny miasta, które w czasach swojej świetności rywalizowało bogactwem z Gdańskiem. Stary Hel, bowiem o nim mowa, to osada spowita legendami o karze za grzechy i niszczycielskich żywiołach. Co tak naprawdę przyczyniło się jednak do upadku tego ważnego portu?

Tajemnice starego Helu. "Polska Atlantyda" spoczywa na dnie Bałtyku

Stary Hel istniał już w IX wieku i prężnie się rozwijał głównie dzięki połowom śledzi, a w XII wieku miasto otrzymało prawa miejskie oraz stało się prawdziwą perłą Bałtyku! Wyobraźcie sobie - liczne winiarnie, karczmy, łaźnie i ratusz z zegarem mechanicznym, to był luksus, o którym Gdańsk mógł tylko pomarzyć!

Mieszkańcy zajmowali się tam również budową statków, a w mieście kwitło życie towarzyskie. Jak więc możliwe, że tak dobrze prosperująca miejscowość zniknęła? Legendy głoszą, że w XVIII wieku potężna burza zalała miasto, co było karą za rozpustne życie mieszkańców.

Bardziej prawdopodobną przyczyną upadku Starego Helu były jednak zmiany gospodarcze i procesy naturalne. Pod koniec XV wieku ławice śledzi zaczęły migrować w inne rejony Bałtyku, co pozbawiło wielu rybaków głównego źródła utrzymania. Równocześnie rosła pozycja Gdańska, który nakładał na mieszkańców Starego Helu coraz bardziej restrykcyjne warunki dostaw.

Inna historia mówi o wielkim pożarze, który wybuchł w Wielkanoc 1572 roku i zniszczył znaczną część miasta. Mieszkańcy jednak nie poddali się i postanowili odbudować swój dom i tak oto powstała osada nazywana Nowym Helem.

Zaginione miasto na dnie Bałtyku

Istnienie Starego Helu przez lata było niepotwierdzone i dopiero pod koniec dwudziestolecia międzywojennego natrafiono na ruiny dawnego miasta podczas budowy portu. Warto jednak zaznaczyć, iż najbardziej racjonalnym wyjaśnieniem całego zniknięcia Starego Helu mogła być cofająca się linia brzegowa. Każdego roku bowiem Bałtyk zabierał coraz to więcej lądu, a mieszkańcy musieli poniekąd uciekać. Mówi się, że niektórzy rozbierali swoje domy, by zdobyć materiały na nową budowę w innej części miejscowości. To wyjaśniałoby poniekąd ruiny dawnego miasta, które mają znajdować się na dnie morza.