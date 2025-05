i Autor: Shutterstock zdjęcie ilustracyjne, KPP Tczew 35-latka z zarzutami po ataku na ratowników w Tczewie.

Są zarzuty dla agresorów

To już plaga! Oburzające ataki na ratowników! Wystarczyło kilka godzin

To już niestety plaga… Policjanci z Tczewa zatrzymali 35-letnią kobietę, która po pijanemu zaatakowała ratowników medycznych wezwanych do udzielenia jej pomocy. 35-latka kopała, wyzywała i groziła ratownikom. Gdy tylko wytrzeźwiała, usłyszała zarzuty. Niestety, to nie jedyne tego typu zdarzenie w woj. pomorskim w miniony weekend.