To najpiękniejsza wieś w Europie. Polacy mają ją pod nosem!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-13 5:07

W jednej z malowniczych miejscowości Europy życie płynie wolniej, a każdy dom wygląda jak z pocztówki. To właśnie tam jurorzy międzynarodowego konkursu znaleźli wieś, którą uznali za najpiękniejszą na całym kontynencie. Co ciekawe, Polacy mają do niej naprawdę blisko.

  • Niedaleko Polski znajduje się wieś uznana za najpiękniejszą w Europie.
  • Miejscowość zachwyciła jurorów harmonią z naturą i dbałością o tradycję.
  • Z Polski jest tam zaledwie kilka godzin drogi. Dowiedz się, co sprawiło, że to miejsce jest tak wyjątkowe!

Najpiękniejsza wieś w Europie

Nie od dziś wiadomo, że polskie wsie zachwycają malowniczymi krajobrazami, zadbanymi domami i bogatą tradycją, jednak tym razem żadna z nich nie zdobyła tytułu najpiękniejszej w Europie. W tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu "Miejsca Przyjazne Życiu Europy", organizowanego przez stowarzyszenie Entente Florale Europe, to niewielka niemiecka wieś otrzymała prestiżowe wyróżnienie. Jury doceniło jej wyjątkowy klimat, harmonię z naturą oraz dbałość o tradycję i codzienne życie mieszkańców. Co więcej, zwycięska miejscowość nie leży daleko, bowiem zaledwie kilka godzin drogi od granicy Polski.

Wybrano najpiękniejszą wieś w Europie. To niemiecka perełka

W sercu Górnej Bawarii, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Monachium, leży miejscowość, która zachwyciła jurorów z całej Europy. Huglfing - niewielka wieś licząca nieco ponad 2 tysiące mieszkańców - została uznana za najpiękniejszą wieś w Europie w prestiżowym konkursie międzynarodowym. Choć nie jest szeroko znana turystom, to właśnie jej spokój, harmonia z naturą i dbałość o tradycję sprawiły, że zdobyła pierwsze miejsce.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najpiękniejsza wieś w Europie [ZDJĘCIA]

Huglfing
5 zdjęć

Sielska Bawaria w nowoczesnym wydaniu

Huglfing to niewielka miejscowość w Górnej Bawarii w Niemczech, która nie bez powodu otrzymała miano najpiękniejszej wsi w Europie. Od samego wjazdu okolica zachwyca naturalnymi widokami i architekturą. Jak podaje portal polskiobserwator.de, według jury, na zwycięstwo gminy wpłynęły międzypokoleniowa koncepcja wioski oraz projekty przyjazne środowisku.

Wioska jest bowiem przykładem, jak nowoczesne i zrównoważone życie na wsi można połączyć z tradycją i poczuciem wspólnoty. Mało kto o tym wie, lecz wieś inwestuje w odnawialne źródła energii, wspiera rolnictwo ekologiczne i organizuje liczne wydarzenia promujące lokalną tradycję, muzykę oraz rękodzieło, a to - jak wiadomo - nie jest standardem.

Polacy mają blisko - Huglfing niemal za miedzą

Huglfing leży około 8 godzin jazdy samochodem z południowej Polski. Nic więc dziwnego, że to kierunek, który coraz częściej wybierają turyści poszukujący spokojnego wypoczynku z dala od zatłoczonych kurortów. W okolicy znajdują się liczne szlaki piesze i rowerowe, a także niewielkie jeziora, które latem przyciągają miłośników natury. Wioska może stać się prawdziwym odkryciem dla osób, które cenią prostotę, czyste powietrze i autentyczne, wiejskie życie.

