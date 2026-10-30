Totalna masakra na A1! Niemiec miał prawie 2 promile. Wjechał wprost pod ciężarówkę

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-30 14:13

Dramatyczny wypadek na autostradzie A1 na Pomorzu! Pijany 50-latek za kierownicą Volkswagena uderzył w bariery, po czym wjechał na jezdnię prowadzącą w przeciwnym kierunku i czołowo zderzył się z ciężarówką. Jak się okazało, obywatel Niemiec miał w organizmie aż 1,7 promila alkoholu. W wyniku wypadku ranny został pasażer osobówki, który trafił do szpitala. Sprawca najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Groźne zdarzenie na autostradzie A1 na Pomorzu. Volkswagen wjechał na przeciwną jezdnię

Totalna demolka na autostradzie A1 w województwie pomorskim. W nocy z niedzieli na poniedziałek dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu na 65. kilometrze trasy, w pobliżu miejscowości Kamionka. Na miejsce niezwłocznie wysłano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli ustalanie okoliczności wypadku.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 50-latek kierujący Volkswagenem poruszał się autostradą w stronę Torunia. Na odcinku objętym remontem uderzył w bariery oddzielające pasy ruchu, a następnie przedostał się na jezdnię przeznaczoną dla pojazdów jadących w przeciwnym kierunku.

- Tam doszło do zderzenia czołowego z jadącym w stronę Gdańska ciężarowym Mercedesem. W wyniku wypadku obrażeń ciała doznał pasażer osobówki, który został przetransportowany do szpitala. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości uczestników zdarzenia okazało się, że obywatel Niemiec, siedzący za kierownicą Golfa, był nietrzeźwy. Badanie wykazało w jego organizmie 1,7 promila alkoholu - informują policjanci z Pomorza.

Pijany Niemiec spowodował wypadek na A1. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie

50-letni kierowca został zatrzymany przez policjantów i przewieziony do policyjnej celi. Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Skórczu przedstawili mu zarzut spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zdecydował, że 50-latek spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Pijany 50-latek za kierownicą Volkswagena uderzył w bariery, po czym wjechał na jezdnię prowadzącą w przeciwnym kierunku i czołowo zderzył się z ciężarówką
Galeria zdjęć 5
Michał Szpak 3 | ESKA2
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI